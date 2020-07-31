Празднование Курбан-байрама в России

Курбан-байрам отмечают в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и празднуют три дня.
Курбан-байрам отмечают в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и празднуют три дня.
Обычно этот праздник — один из самых массовых для мусульман.
Обычно этот праздник — один из самых массовых для мусульман.
Однако в условиях пандемии коронавируса намаз проводят с участием минимального количества людей.
Однако в условиях пандемии коронавируса намаз проводят с участием минимального количества людей.
В этом году праздничную молитву в Москве провели только в Московской соборной мечети и без прихожан.
В этом году праздничную молитву в Москве провели только в Московской соборной мечети и без прихожан.
В праздничной молитве приняли участие имамы, муэдзины и заместители муфтия.
В праздничной молитве приняли участие имамы, муэдзины и заместители муфтия.
Вместе с тем Московская соборная мечеть организовала прямую трансляцию богослужения.
Вместе с тем Московская соборная мечеть организовала прямую трансляцию богослужения.
В регионах с острой эпидемиологической обстановкой мусульманам рекомендовали воздержаться от посещения массовых мероприятий.
В регионах с острой эпидемиологической обстановкой мусульманам рекомендовали воздержаться от посещения массовых мероприятий.
Верующих призвали помолиться дома и прочесть дополнительный намаз.
Верующих призвали помолиться дома и прочесть дополнительный намаз.
Мусульман утешает то, что они все равно обратятся к Всевышнему с молитвой и проведут главный обряд праздника — жертвоприношение.
Мусульман утешает то, что они все равно обратятся к Всевышнему с молитвой и проведут главный обряд праздника — жертвоприношение.
Совершить жертвоприношение можно самостоятельно или с помощью специально обученных людей.
Совершить жертвоприношение можно самостоятельно или с помощью специально обученных людей.
Жертвенное мясо по предписанию ислама следует разделить на три части: одну оставить себе, другую раздать соседям, родным и друзьям, а третью — нуждающимся.
Жертвенное мясо по предписанию ислама следует разделить на три части: одну оставить себе, другую раздать соседям, родным и друзьям, а третью — нуждающимся.
В праздничные дни мусульмане особенно усердно заботятся о неимущих и раздают милостыню.
В праздничные дни мусульмане особенно усердно заботятся о неимущих и раздают милостыню.
Совет муфтиев России посоветовал перечислять стоимость ритуальной жертвы в мусульманские благотворительные фонды.
Совет муфтиев России посоветовал перечислять стоимость ритуальной жертвы в мусульманские благотворительные фонды.
Праздничная молитва у Соборной мечети Санкт-Петербурга.
Праздничная молитва у Соборной мечети Санкт-Петербурга.