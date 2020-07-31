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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200731/1575204069.html
Празднование Курбан-байрама в России
Мусульмане отмечают одно из главных событий исламского календаря — Курбан-байрам. Из-за угрозы распространения коронавируса в России действуют ограничительные... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:21
религия и мировоззрение
московская соборная мечеть
курбан-байрам
москва
новосибирск
санкт-петербург
фото
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575202375_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_99bcf21131b156c54ce1328f8efde3d6.jpg
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РИА Новости
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353
60
московская соборная мечеть, курбан-байрам, москва, новосибирск, санкт-петербург, фото, фото

Празднование Курбан-байрама в России

14:16 31.07.2020 (обновлено: 17:21 31.07.2020)
393
Мусульмане отмечают одно из главных событий исламского календаря — Курбан-байрам. Из-за угрозы распространения коронавируса в России действуют ограничительные меры, и многие мечети отказались от массовых молитв. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Курбан-байрам отмечают в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и празднуют три дня.

Празднование Курбан-байрама в Москве
1 из 14

Курбан-байрам отмечают в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и празднуют три дня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Обычно этот праздник — один из самых массовых для мусульман.

Верующий во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
2 из 14

Обычно этот праздник — один из самых массовых для мусульман.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Однако в условиях пандемии коронавируса намаз проводят с участием минимального количества людей.

Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
3 из 14

Однако в условиях пандемии коронавируса намаз проводят с участием минимального количества людей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В этом году праздничную молитву в Москве провели только в Московской соборной мечети и без прихожан.

Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети
4 из 14

В этом году праздничную молитву в Москве провели только в Московской соборной мечети и без прихожан.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В праздничной молитве приняли участие имамы, муэдзины и заместители муфтия.

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет
5 из 14

В праздничной молитве приняли участие имамы, муэдзины и заместители муфтия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Вместе с тем Московская соборная мечеть организовала прямую трансляцию богослужения.

Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам возле Московской соборной мечети
6 из 14

Вместе с тем Московская соборная мечеть организовала прямую трансляцию богослужения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В регионах с острой эпидемиологической обстановкой мусульманам рекомендовали воздержаться от посещения массовых мероприятий.

Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам возле Московской соборной мечети
7 из 14

В регионах с острой эпидемиологической обстановкой мусульманам рекомендовали воздержаться от посещения массовых мероприятий.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Верующих призвали помолиться дома и прочесть дополнительный намаз.

Верующий перед началом праздничной молитвы в Соборной мечети Новосибирска
8 из 14

Верующих призвали помолиться дома и прочесть дополнительный намаз.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Мусульман утешает то, что они все равно обратятся к Всевышнему с молитвой и проведут главный обряд праздника — жертвоприношение.

Мусульмане во время праздничной молитвы в Соборной мечети Новосибирска
9 из 14

Мусульман утешает то, что они все равно обратятся к Всевышнему с молитвой и проведут главный обряд праздника — жертвоприношение.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Совершить жертвоприношение можно самостоятельно или с помощью специально обученных людей.

Мусульмане во время праздничной молитвы в Соборной мечети Новосибирска
10 из 14

Совершить жертвоприношение можно самостоятельно или с помощью специально обученных людей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Жертвенное мясо по предписанию ислама следует разделить на три части: одну оставить себе, другую раздать соседям, родным и друзьям, а третью — нуждающимся.

Верующий перед началом праздничной молитвы в Соборной мечети Новосибирска
11 из 14

Жертвенное мясо по предписанию ислама следует разделить на три части: одну оставить себе, другую раздать соседям, родным и друзьям, а третью — нуждающимся.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В праздничные дни мусульмане особенно усердно заботятся о неимущих и раздают милостыню.

Мусульмане во время праздничной коллективной молитвы у Соборной мечети Санкт-Петербурга
12 из 14

В праздничные дни мусульмане особенно усердно заботятся о неимущих и раздают милостыню.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Совет муфтиев России посоветовал перечислять стоимость ритуальной жертвы в мусульманские благотворительные фонды.

Мусульмане во время праздничной коллективной молитвы у Соборной мечети Санкт-Петербурга
13 из 14

Совет муфтиев России посоветовал перечислять стоимость ритуальной жертвы в мусульманские благотворительные фонды.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Праздничная молитва у Соборной мечети Санкт-Петербурга.

Мусульмане во время праздничной коллективной молитвы у Соборной мечети Санкт-Петербурга
14 из 14

Праздничная молитва у Соборной мечети Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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19020018
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Религия и мировоззрениеМосковская соборная мечетьКурбан-байрамМоскваНовосибирскСанкт-ПетербургФото
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