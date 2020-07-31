Эксперт объяснил, зачем США используют тему Украины

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Американские сенаторы пытаются использовать тему Американские сенаторы пытаются использовать тему Украины в качестве предлога для обострения политического противостояния в США , заявил РИА Новости директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

Ранее группа сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение 300 миллионов долларов Украине на военную помощь, в том числе на предоставление летального оружия.

"Тут есть и традиционный подход, стратегический. Зачем было Украину отрывать от России, чтобы потом бросить? Они будут вынуждены тащить этот груз, раз они уже это затеяли. Это будет продолжаться, и нового тут ничего нет. Новое есть в плане политическом. Почему такого рода законопроекты вносятся? Понятно, что в нынешней ситуации Украина далеко не в списке приоритетов администрации Трампа . Была попытка импичмента Трампа, связанная с Украиной. Ну вот чтобы напомнить президенту об этом, такого рода законопроекты вносятся", - сказал эксперт.

"Новое только то, что Украина вновь становится предлогом для политического противостояния, которое в США уже давно развивается. Поэтому тут есть и то, и другое. Есть и политика, и стратегический подход, связанный с поддержкой тех, кто противостоит России", - подчеркнул Рогулев.

Документ также требует, чтобы администрация США назначила специального посланника по Украине в качестве представителя США на мирных переговорах в "нормандском" формате и призывает госдепартамент создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками.

Очевидно, Трамп не спешит назначать нового спецпосланника по Украине, тем более скоро президентские выборы и ему сейчас не до этого, считает Рогулев.

"Попытаются давить, нажать на него, активизировать это направление, которое президент не хочет активизировать. Законопроект они могут принимать, но неизвестно еще, пройдет он или нет. Но эти решения в основном входят в компетенцию исполнительной власти. Они могут рекомендовать, но не могут реализовать политику. Это перетягивание каната. Конгресс хочет рулить внешней политикой, но он не может это делать по своим функциональным обязанностям", - добавил собеседник агентства.