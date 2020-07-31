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Эксперт объяснил, зачем США используют тему Украины
Американские сенаторы пытаются использовать тему Украины в качестве предлога для обострения политического противостояния в США, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:22
ситуация на украине
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353
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ситуация на украине, франклин рузвельт, джо байден, сша, украина, в мире

Эксперт объяснил, зачем США используют тему Украины

11:22 31.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Американские сенаторы пытаются использовать тему Украины в качестве предлога для обострения политического противостояния в США, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.
Ранее группа сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение 300 миллионов долларов Украине на военную помощь, в том числе на предоставление летального оружия.
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В сенате США предложили ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов
"Тут есть и традиционный подход, стратегический. Зачем было Украину отрывать от России, чтобы потом бросить? Они будут вынуждены тащить этот груз, раз они уже это затеяли. Это будет продолжаться, и нового тут ничего нет. Новое есть в плане политическом. Почему такого рода законопроекты вносятся? Понятно, что в нынешней ситуации Украина далеко не в списке приоритетов администрации Трампа. Была попытка импичмента Трампа, связанная с Украиной. Ну вот чтобы напомнить президенту об этом, такого рода законопроекты вносятся", - сказал эксперт.
"Новое только то, что Украина вновь становится предлогом для политического противостояния, которое в США уже давно развивается. Поэтому тут есть и то, и другое. Есть и политика, и стратегический подход, связанный с поддержкой тех, кто противостоит России", - подчеркнул Рогулев.
Документ также требует, чтобы администрация США назначила специального посланника по Украине в качестве представителя США на мирных переговорах в "нормандском" формате и призывает госдепартамент создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками.
Очевидно, Трамп не спешит назначать нового спецпосланника по Украине, тем более скоро президентские выборы и ему сейчас не до этого, считает Рогулев.
"Попытаются давить, нажать на него, активизировать это направление, которое президент не хочет активизировать. Законопроект они могут принимать, но неизвестно еще, пройдет он или нет. Но эти решения в основном входят в компетенцию исполнительной власти. Они могут рекомендовать, но не могут реализовать политику. Это перетягивание каната. Конгресс хочет рулить внешней политикой, но он не может это делать по своим функциональным обязанностям", - добавил собеседник агентства.
Демократы в США организовали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности.
Польские военнослужащие на базе в Ожише
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А Польше – кукиш, или Как обиженный Трамп похоронил форт имени себяПроекту "Форт Трамп", очевидно, приходит конец. Военные США все-таки покинут Германию, но отправят их не Польшу, как обещал Трамп, а в Италию и Бельгию. Хотя поляки именно этого и ждали.
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Ситуация на УкраинеФранклин РузвельтДжо БайденСШАУкраинаВ мире
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