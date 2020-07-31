Адвокат жены погибшего в Петербурге рэпера рассказала о ходе дела

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Супруга погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта Марина Кохал проходит по делу об убийстве как свидетель, сообщила РИА Новости ее адвокат Ирина Скурту.

При этом юрист, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что следствие собирается ходатайствовать об аресте Кохал, не исключила, что "возможен выход в суд на арест".