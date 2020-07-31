Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575205595.html
Адвокат жены погибшего в Петербурге рэпера рассказала о ходе дела
Супруга погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта Марина Кохал проходит по делу об убийстве как свидетель, сообщила РИА Новости ее адвокат Ирина Скурту. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:13
гибель украинского рэпера в петербурге
санкт-петербург
украина
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575172204_0:50:846:526_1400x0_80_0_0_8090f9fa2828b8ec8032d90d31fa0aab.jpg
https://ria.ru/20200730/1575180484.html
1
санкт-петербург
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575172204_0:50:846:526_1400x0_80_0_0_8090f9fa2828b8ec8032d90d31fa0aab.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575172204_40:0:807:575_1400x0_80_0_0_dc2dbb2b62388025c338e4c62f01ede7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575172204_136:0:711:575_1400x0_80_0_0_583d9b1f269e6c701cbf9b51fc090324.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гибель украинского рэпера в петербурге, санкт-петербург, украина, происшествия

Адвокат жены погибшего в Петербурге рэпера рассказала о ходе дела

11:13 31.07.2020
2311
© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт
© Фото : @kkkartrait/Instagram
Рэпер Энди Картрайт. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Супруга погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта Марина Кохал проходит по делу об убийстве как свидетель, сообщила РИА Новости ее адвокат Ирина Скурту.
"Пока она свидетель", - сказала адвокат.
При этом юрист, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что следствие собирается ходатайствовать об аресте Кохал, не исключила, что "возможен выход в суд на арест".
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в среду была задержана супруга гражданина Украины по подозрению в расчленении мужа в Петербурге, скончавшегося от передозировки наркотиков. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. По словам женщины, муж скончался четыре дня назад, она сама расчленила тело. На месте изъяты нож, разделочная доска, пластиковый таз. По данным местных СМИ, погибший известен как украинский андерграунд рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя - Александр Юшко).
Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".
Рэпер Энди Картрайт
Вчера, 18:15
Смерть украинского рэпера в Питере обрастает жуткими подробностями
122121
Обсудить 1
Гибель украинского рэпера в ПетербургеСанкт-ПетербургУкраинаПроисшествия
Рекомендуем
Московский муниципальный депутат Юлия Галямина
Против депутата Галяминой возбудили уголовное дело
Здание Министерства иностранных дел России
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Минск передал Киеву список задержанных россиян
Рыбаки с судна Бухта Наталии выловили голубого тунца весом 184 кг
На Курилах выловили гигантского голубого тунца
Логотип на главном здании Сбербанка
Сбербанк не будет увольнять обвиненного в домогательствах сотрудника
Рэпер Энди Картрайт
Адвокат жены Энди Картрайта назвала вероятную причину смерти рэпера
Площадь Независимости в Киеве
Эксперт объяснил, зачем США используют тему Украины
Сотрудник полиции
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
Врач и пациенты
В Москве выявили рекордный за месяц суточный прирост заболевших COVID
Автомобили на участке Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 км/ч
В Москве задержали пассажира такси, устроившего стрельбу на МКАД
Рэпер Энди Картрайт
Жену рэпера Картрайта задержали по подозрению в его убийстве
Работа УМВД России
В Оренбурге чиновника мэрии избили битами
Дмитрий Артюхов
Самый молодой губернатор Дмитрий Артюхов заразился коронавирусом
Актер Михаил Ефремов
"Сидел похрюкивал": Добровинский описал поведение Ефремова в суде
Рэпер Энди Картрайт
Мать Картрайта узнала о его смерти от знакомых
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:18В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
18:14Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме
18:13Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
18:12Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
17:35Основателю паблика "Омбудсмен полиции" продлили арест
Лента новостейМолния