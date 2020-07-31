https://ria.ru/20200731/1575204143.html
Эксперт сравнил новую китайскую навигационную систему Beidou с ГЛОНАСС
Конфигурация спутниковой группировки китайской Beidou-3 такова, что навигационная система должна быть эффективнее, чем российский и американский аналоги ГЛОНАСС РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:44
2020-07-31T10:44
риа наука
иван моисеев
gps
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
си цзиньпин
китай
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван моисеев, gps, глонасс (система навигации), космос - риа наука, си цзиньпин, китай
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости.
Конфигурация спутниковой группировки китайской Beidou-3 такова, что навигационная система должна быть эффективнее, чем российский и американский аналоги ГЛОНАСС
и GPS
, однако однозначно утверждать это нельзя, так как полной информации о китайских аппаратах нет, заявил РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев
.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин
официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3. Последний, 55-й спутник системы Beidou-3 был успешно выведен на заданную орбиту 23 июня.
"У них система построена так, что кроме спутников на обычной высокой орбите на 20 тысяч километров, еще задействованы несколько геостационарных спутников. Должно быть более эффективно. Вся система построения, число спутников, говорит о том, что эта система эффективнее ГЛОНАССа и GPS с точки зрения точности и доступности", - сказал Моисеев.
Он уточнил при этом, что операторы китайской системы предоставляют потребителям информацию о том, как использовать их спутники. Тем не менее, известны не все данные о технических характеристиках и возможностях аппаратов Beidou.
Моисеев добавил при этом, что спутники американской системы GPS явно используются и для военных целей, однако точной информации об их работе нет.
"Спутники GPS, не все их функции хорошо известны. Если смотреть на вес американского спутника, зная, что аппаратура у них легче, ясно становится, что они выполняют какие-то функции дополнительные, о которых не объявляют", - добавил эксперт.