Эксперт сравнил новую китайскую навигационную систему Beidou с ГЛОНАСС

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Конфигурация спутниковой группировки китайской Beidou-3 такова, что навигационная система должна быть эффективнее, чем российский и американский аналоги Конфигурация спутниковой группировки китайской Beidou-3 такова, что навигационная система должна быть эффективнее, чем российский и американский аналоги ГЛОНАСС GPS , однако однозначно утверждать это нельзя, так как полной информации о китайских аппаратах нет, заявил РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3. Последний, 55-й спутник системы Beidou-3 был успешно выведен на заданную орбиту 23 июня.

"У них система построена так, что кроме спутников на обычной высокой орбите на 20 тысяч километров, еще задействованы несколько геостационарных спутников. Должно быть более эффективно. Вся система построения, число спутников, говорит о том, что эта система эффективнее ГЛОНАССа и GPS с точки зрения точности и доступности", - сказал Моисеев.

Он уточнил при этом, что операторы китайской системы предоставляют потребителям информацию о том, как использовать их спутники. Тем не менее, известны не все данные о технических характеристиках и возможностях аппаратов Beidou.

Моисеев добавил при этом, что спутники американской системы GPS явно используются и для военных целей, однако точной информации об их работе нет.