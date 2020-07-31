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Эксперт сравнил новую китайскую навигационную систему Beidou с ГЛОНАСС
Конфигурация спутниковой группировки китайской Beidou-3 такова, что навигационная система должна быть эффективнее, чем российский и американский аналоги ГЛОНАСС РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:44
риа наука
иван моисеев
gps
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
си цзиньпин
китай
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иван моисеев, gps, глонасс (система навигации), космос - риа наука, си цзиньпин, китай

Эксперт сравнил новую китайскую навигационную систему Beidou с ГЛОНАСС

10:44 31.07.2020
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© AP Photo / Kin CheungМодель китайской навигационной спутниковой системы BeiDou
Модель китайской навигационной спутниковой системы BeiDou
© AP Photo / Kin Cheung
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Конфигурация спутниковой группировки китайской Beidou-3 такова, что навигационная система должна быть эффективнее, чем российский и американский аналоги ГЛОНАСС и GPS, однако однозначно утверждать это нельзя, так как полной информации о китайских аппаратах нет, заявил РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3. Последний, 55-й спутник системы Beidou-3 был успешно выведен на заданную орбиту 23 июня.
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"У них система построена так, что кроме спутников на обычной высокой орбите на 20 тысяч километров, еще задействованы несколько геостационарных спутников. Должно быть более эффективно. Вся система построения, число спутников, говорит о том, что эта система эффективнее ГЛОНАССа и GPS с точки зрения точности и доступности", - сказал Моисеев.
Он уточнил при этом, что операторы китайской системы предоставляют потребителям информацию о том, как использовать их спутники. Тем не менее, известны не все данные о технических характеристиках и возможностях аппаратов Beidou.
Моисеев добавил при этом, что спутники американской системы GPS явно используются и для военных целей, однако точной информации об их работе нет.
"Спутники GPS, не все их функции хорошо известны. Если смотреть на вес американского спутника, зная, что аппаратура у них легче, ясно становится, что они выполняют какие-то функции дополнительные, о которых не объявляют", - добавил эксперт.
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РИА НаукаИван МоисеевGPSГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаСи ЦзиньпинКитай
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