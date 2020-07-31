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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп в Карачаево-Черкессии и Подмосковье (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:32
распространение нового коронавируса
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ивановская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, ивановская область, московская область (подмосковье), новгородская область

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:32 31.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в реанимации госпиталя COVID-19
Врач и пациенты в реанимации госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач и пациенты в реанимации госпиталя COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп в Карачаево-Черкессии и Подмосковье (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Карачаево-Черкесская Республика, Московская область - 0,2%, 3. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Липецкая область, Забайкальский край, город Севастополь - 0,3%", - говорится в сообщении.
Прирост 0,4% зафиксирован в Ивановской области, Ненецком автономном округе, Брянской области, Смоленской области, Тульской области, Курской области, Владимирской области, Еврейской автономной области. Прирост 0,5% отмечен в Тыве, Новгородской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Рязанской области, Марий Эл, Дагестане.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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