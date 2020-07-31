Мишустин поручил представить предложения по оплате труда педагогов

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил представить в кабмин предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников, сообщатся на сайте правительства РФ.

Такое поручение глава правительства дал по итогам выступления в Государственной Думе с отчётом правительства о результатах деятельности за 2019 год.

"Минпросвещения России совместно с Минтрудом России, Минфином России, Общероссийским профсоюзом образования представить предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников", - говорится в документе.

Уточняется, что предложения должны быть сформированы с учётом формирования базовой ставки зарплаты, исходя из установленной продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) и показателей, предусмотренных рядом указов президента.