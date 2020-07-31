Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575202098.html
Мишустин поручил представить предложения по оплате труда педагогов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил представить в кабмин предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников,... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:20
социальный навигатор
сн_образование
михаил мишустин
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574586557_0:0:2870:1615_1400x0_80_0_0_cdef9b1c8cf53c3184a8c749ea6cec3a.jpg
https://ria.ru/20200716/1574420771.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574586557_0:0:2870:1615_1400x0_80_0_0_cdef9b1c8cf53c3184a8c749ea6cec3a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574586557_59:0:2790:2048_1400x0_80_0_0_c6a5bfe90aa292287549fd094b0d8d31.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574586557_400:0:2448:2048_1400x0_80_0_0_e62d2f37d5f26fd90ed9b28bc9ad5522.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, михаил мишустин, образование - общество, общество

Мишустин поручил представить предложения по оплате труда педагогов

10:18 31.07.2020 (обновлено: 10:20 31.07.2020)
1858
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил представить в кабмин предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников, сообщатся на сайте правительства РФ.
Такое поручение глава правительства дал по итогам выступления в Государственной Думе с отчётом правительства о результатах деятельности за 2019 год.
"Минпросвещения России совместно с Минтрудом России, Минфином России, Общероссийским профсоюзом образования представить предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников", - говорится в документе.
Уточняется, что предложения должны быть сформированы с учётом формирования базовой ставки зарплаты, исходя из установленной продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) и показателей, предусмотренных рядом указов президента.
Срок исполнения поручения - до 1 ноября текущего года.
Географический диктант
16 июля, 09:23
Педагоги назвали качества плохого и хорошего учителя
804015
Обсудить 1
Социальный навигаторСН_ОбразованиеМихаил МишустинОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил доложить о готовности школ к учебному году
Медицинские маски
Ношение масок в вузах станет обязательным с 1 сентября
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале COVID-19
В Крыму выявили 28 новых случаев COVID-19
Выпускники средней общеобразовательной школы
Более двух тысяч выпускников школ Москвы получили медали
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил представить предложения по экологическому туризму
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил поддержать лишившихся вкладов в банке россиян
Начальник управления центрального аппарата ФТС России Александр Кизлык
У генерала ФТС нашли имущество на 121 миллион рублей
Рыбаки с судна Бухта Наталии выловили голубого тунца весом 184 кг
На Курилах выловили гигантского голубого тунца
Денежные купюры
Банки поддержали списание денег с неактивных счетов россиян
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил проводить в школах мероприятия по изучению Конституции
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе Таврида
У водителя разбившейся в Крыму маршрутки не было разрешения на перевозки
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе Таврида
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Крыму детей
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин читает молитву в Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
Глава Совета муфтиев России поздравил верующих с праздником Курбан-байрам
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Омске ищут мужчину, который напал на шестилетнюю девочку
Акция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева
В Хабаровске омбудсмен призвал к поиску законных методов выражения мнения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:14Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме
18:13Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
18:12Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
17:35Основателю паблика "Омбудсмен полиции" продлили арест
17:33Число пострадавших при атаке на ТЦ в Берлине выросло до 12
Лента новостейМолния