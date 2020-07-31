https://ria.ru/20200731/1575202098.html
Мишустин поручил представить предложения по оплате труда педагогов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил представить в кабмин предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников,... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:18
2020-07-31T10:20
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
поручил представить в кабмин предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников, сообщатся на сайте правительства РФ.
Такое поручение глава правительства дал по итогам выступления в Государственной Думе с отчётом правительства о результатах деятельности за 2019 год.
"Минпросвещения России совместно с Минтрудом России, Минфином России, Общероссийским профсоюзом образования представить предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников", - говорится в документе.
Уточняется, что предложения должны быть сформированы с учётом формирования базовой ставки зарплаты, исходя из установленной продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) и показателей, предусмотренных рядом указов президента.
Срок исполнения поручения - до 1 ноября текущего года.