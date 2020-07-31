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Мишустин поручил доложить о готовности школ к учебному году
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения РФ, МЧС России и Роспотребнадзору доложить о готовности школ к началу учебного года в условиях... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:17
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353
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мишустин, общество

Мишустин поручил доложить о готовности школ к учебному году

10:09 31.07.2020 (обновлено: 10:17 31.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения РФ, МЧС России и Роспотребнадзору доложить о готовности школ к началу учебного года в условиях пандемии до 28 августа, сообщается на сайте кабмина.
"Минпросвещения России, МЧС России и Роспотребнадзору совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить информацию о готовности образовательных организаций к началу 2020/21 учебного года с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации (в разрезе субъектов Российской Федерации)", - говорится в опубликованных на сайте решениях по итогам выступления Мишустина в Государственной думе с отчётом о работе правительства РФ.
Уточняется, что срок предоставления промежуточной информации – 20 августа 2020 года, итоговой – 28 августа 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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