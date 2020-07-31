https://ria.ru/20200731/1575201613.html
Мишустин поручил доложить о готовности школ к учебному году
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения РФ, МЧС России и Роспотребнадзору доложить о готовности школ к началу учебного года в условиях... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:09
2020-07-31T10:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мишустин, общество