Путин поручил проработать не учтенные в Конституции поправки

Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97 процента. За изменения проголосовали 77,92 процента избирателей, против — 21,27 процента. С 4 июля поправки вступили в силу.

Всего в Конституцию внесли 206 изменений. Они касаются требований, выдвигаемых к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.