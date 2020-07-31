https://ria.ru/20200731/1575201312.html
Путин поручил проработать не учтенные в Конституции поправки
Президент Владимир Путин поручил проанализировать предложения, которые не были внесены в новый вариант Конституции, и представить идеи по соответствующим... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:03
2020-07-31T14:44
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200730/1575153021.html
miguel dios
Хватит уже насиловать конституцию.
50
Дик Котов
Че, еще одно голосование? Или так, под шумок уже принятых, чего-нить новое, интересное для себя пропишут???
45
12
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575163517_0:197:3072:1925_1400x0_80_0_0_48a433169fc676e86415e551ce34fb90.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир путин, политика
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Президент Владимир Путин
поручил проанализировать предложения, которые не были внесены в новый вариант Конституции, и представить идеи по соответствующим изменениям законодательства.
Как сообщается на сайте Кремля
, глава государства дал такое поручение правительству и рабочей группе по Конституции. Срок исполнения — 15 декабря.
Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97 процента. За изменения проголосовали 77,92 процента избирателей, против — 21,27 процента. С 4 июля поправки вступили в силу.
Всего в Конституцию внесли 206 изменений. Они касаются требований, выдвигаемых к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.