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Путин поручил проработать не учтенные в Конституции поправки
Президент Владимир Путин поручил проанализировать предложения, которые не были внесены в новый вариант Конституции, и представить идеи по соответствующим... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:44
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200730/1575153021.html
Хватит уже насиловать конституцию.
50
Че, еще одно голосование? Или так, под шумок уже принятых, чего-нить новое, интересное для себя пропишут???
45
12
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575163517_0:197:3072:1925_1400x0_80_0_0_48a433169fc676e86415e551ce34fb90.jpg
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РИА Новости
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353
60
владимир путин, политика

Путин поручил проработать не учтенные в Конституции поправки

10:03 31.07.2020 (обновлено: 14:44 31.07.2020)
5687
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил проанализировать предложения, которые не были внесены в новый вариант Конституции, и представить идеи по соответствующим изменениям законодательства.
Как сообщается на сайте Кремля, глава государства дал такое поручение правительству и рабочей группе по Конституции. Срок исполнения — 15 декабря.
Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97 процента. За изменения проголосовали 77,92 процента избирателей, против — 21,27 процента. С 4 июля поправки вступили в силу.
Всего в Конституцию внесли 206 изменений. Они касаются требований, выдвигаемых к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Вчера, 11:23Голосование по поправкам в Конституцию
В Совфеде рассказали о реакции на поправку о целостности России
8010222064
Обсудить 12
Владимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Хватит уже насиловать конституцию.
31 июля, 11:37
mdmiguel dios
27203018
Че, еще одно голосование? Или так, под шумок уже принятых, чего-нить новое, интересное для себя пропишут???
31 июля, 11:33
Дик Котов
29001015
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