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"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию
Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку регулярных рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Калининград по 14 августа включительно, рейсы в Воронеж,... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:23
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию

09:51 31.07.2020 (обновлено: 10:23 31.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-500 авиакомпании "Белавиа" в международном аэропорту Внуково
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа в международном аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку регулярных рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Калининград по 14 августа включительно, рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород отменены до 24 октября, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее "Белавиа" на фоне пандемии коронавируса COVID-19 продлила приостановку регулярных рейсов в ряд городов России по 31 июля включительно, затем - по 7 августа.
"Перевозчики, осуществляющие рейсы в Москву из Минска, – это российский "Аэрофлот" и белорусская "Белавиа" - продлили приостановку рейсов по 14 августа. Также "Белавиа" продлила по 14 августа приостановку рейсов в Санкт-Петербург и Калининград. Рейсы "Белавиа" в Воронеж, Казань и Нижний Новгород отменены до 24 октября 2020 года", - рассказала представитель пресс-службы.
Собеседница агентства также обратила внимание, что приостановка полетов "Белавиа" в Краснодар и Сочи сохраняется по 15 августа.
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Двадцать четвертого июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова проинформировала, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. В пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии РИА Новости тогда заявили, что российская сторона пока не ответила согласием на предложение Минска о возобновлении регулярного авиасообщения с республикой.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,8 миллиона случаев заражения, свыше 662 тысяч человек скончались.
В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение. В последнее время транспортное сообщение между различными странами поэтапно возобновляется по мере улучшения ситуации с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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