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Во Владимирской области число случаев COVID-19 выросло до 5586
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом во Владимирской области составило 23, общее количество заболевших выросло до 5586, сообщило управление РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ковровский район, александровский район, юрьев-польский

Во Владимирской области число случаев COVID-19 выросло до 5586

09:47 31.07.2020
1088
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 31 июл - РИА Новости. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом во Владимирской области составило 23, общее количество заболевших выросло до 5586, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
Шестой день подряд число новых случаев COVID во Владимирской области оказалось ниже 30.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 5586 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире с начала пандемии выявлены 960 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 807, в Петушинском районе - 656, в Муроме - 499, в Ковровском районе - 453, в Александровском районе - 426, Собинском - 309, Вязниковском - 287, Юрьев-Польском - 260, Кольчугинском - 200.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 5152 пациента, скончались - 136.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ковровский районАлександровский районЮрьев-Польский
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