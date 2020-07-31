Во Владимирской области число случаев COVID-19 выросло до 5586

ВОРОНЕЖ, 31 июл - РИА Новости. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом во Владимирской области составило 23, общее количество заболевших выросло до 5586, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
Шестой день подряд число новых случаев COVID во Владимирской области оказалось ниже 30.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 5586 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире с начала пандемии выявлены 960 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 807, в Петушинском районе - 656, в Муроме - 499, в Ковровском районе - 453, в Александровском районе - 426, Собинском - 309, Вязниковском - 287, Юрьев-Польском - 260, Кольчугинском - 200.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 5152 пациента, скончались - 136.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.