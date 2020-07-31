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Религия и мировоззрение
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Глава Совета муфтиев России поздравил верующих с праздником Курбан-байрам
Глава Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив, что верующие... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:41
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Глава Совета муфтиев России поздравил верующих с праздником Курбан-байрам

10:15 31.07.2020 (обновлено: 14:41 31.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин читает молитву в Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин читает молитву в Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив, что верующие встречают его "с чувством духовного подъема" и что он в эти праздничные дни молит Всевышнего "об отведении беды коронавируса от всего человечества".
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - главный праздник у мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 31 июля.
"От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России, всего нашего духовенства и себя лично я сердечно поздравляю всех вас с великим торжеством мусульман - светлым праздником Ид аль-Адха, Курбан-байрамом", - говорится в обращении муфтия Гайнутдина, которое распространила пресс-служба СМР.
Духовный лидер отметил, что мусульмане встречают свой праздник "с чувством духовного подъема", всем сердцем стремясь духовно приблизиться к Всевышнему, "ибо само слово "курбан" означает близость к Богу".
Волонтер возле Московской соборной мечети во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам
09:32Религия и мировоззрение
Мусульмане отмечают Курбан-байрам
"В празднике Курбан-байрам и исторических событиях, в память о которых мы его празднуем, - величайшее назидание всем людям до скончания времен. То мужество и глубочайшее смирение общего праотца иудеев, христиан и мусульман - Ибрахима (Авраама), с каким он встречал повеления своего Господа, является уроком всему человечеству. Через историю Ибрахима и Исмаила Аллах ясно определил, что Ему не угодны человеческие жертвы во имя религии. Эти жертвы Всевышний заменил на заклание животных", - отметил Гайнутдин.
На Курбан-байрам мусульмане традиционно совершают жертвоприношение, забой жертвенного животного, в память о жертвоприношении, которое, как сказано в священных писаниях, совершил в свое время Ибрахим (Авраам). Ему Господь вначале предписал принести в жертву своего сына, и когда он уже был готов исполнить повеленное, - вместо этого был дан наказ принести в жертву животное.
"Лучший путь приблизиться к Господу и проявить свое повиновение Ему - это делать добро, укреплять узы братства, родства, дружбы. Таким должен быть искренне верующий мусульманин: несущим мир, безопасность, милосердие, помощь и поддержку", - говорится в обращении муфтия.
Он напомнил, что сегодняшняя реальность такова, что обеспечение безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса заключается в ограничении очного общения и отказа от скопления большого количества людей.
Празднование Курбан-Байрама в регионах России
09:08Религия и мировоззрение
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
"Уверен, что мои единоверцы во всем мире правильно оценили ограничения, введенные в празднование Курбан-байрама и совершение хаджа, ибо они отвечают критерию, обозначенному Пророком (мир ему): "Мусульманин - это тот, от языка и рук которого не страдают другие" (Бухари)", - отмечается в заявлении.
По словам главы Совета муфтиев, этот праздник верующие намерены провести со своими самыми близкими и "дарить радость праздника всем окружающим".
"Молю Всевышнего об отведении беды коронавируса от всего человечества, об исцелении заболевших, о здоровье и силах для медицинских работников, о мудрости для наших избранных правителей, о мире и согласии в нашем любимом Отечестве - России - и во всем мире!" - заключил муфтий.
Празднование Курбан-байрама в России
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Курбан-байрам отмечают в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и празднуют три дня.

Празднование Курбан-байрама в Москве
1 из 14

Курбан-байрам отмечают в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и празднуют три дня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Обычно этот праздник — один из самых массовых для мусульман.

Верующий во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
2 из 14

Обычно этот праздник — один из самых массовых для мусульман.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Однако в условиях пандемии коронавируса намаз проводят с участием минимального количества людей.

Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
3 из 14

Однако в условиях пандемии коронавируса намаз проводят с участием минимального количества людей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В этом году праздничную молитву в Москве провели только в Московской соборной мечети и без прихожан.

Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети
4 из 14

В этом году праздничную молитву в Москве провели только в Московской соборной мечети и без прихожан.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В праздничной молитве приняли участие имамы, муэдзины и заместители муфтия.

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет
5 из 14

В праздничной молитве приняли участие имамы, муэдзины и заместители муфтия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Вместе с тем Московская соборная мечеть организовала прямую трансляцию богослужения.

Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам возле Московской соборной мечети
6 из 14

Вместе с тем Московская соборная мечеть организовала прямую трансляцию богослужения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В регионах с острой эпидемиологической обстановкой мусульманам рекомендовали воздержаться от посещения массовых мероприятий.

Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам возле Московской соборной мечети
7 из 14

В регионах с острой эпидемиологической обстановкой мусульманам рекомендовали воздержаться от посещения массовых мероприятий.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Верующих призвали помолиться дома и прочесть дополнительный намаз.

Верующий перед началом праздничной молитвы в Соборной мечети Новосибирска
8 из 14

Верующих призвали помолиться дома и прочесть дополнительный намаз.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Мусульман утешает то, что они все равно обратятся к Всевышнему с молитвой и проведут главный обряд праздника — жертвоприношение.

Мусульмане во время праздничной молитвы в Соборной мечети Новосибирска
9 из 14

Мусульман утешает то, что они все равно обратятся к Всевышнему с молитвой и проведут главный обряд праздника — жертвоприношение.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Совершить жертвоприношение можно самостоятельно или с помощью специально обученных людей.

Мусульмане во время праздничной молитвы в Соборной мечети Новосибирска
10 из 14

Совершить жертвоприношение можно самостоятельно или с помощью специально обученных людей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Жертвенное мясо по предписанию ислама следует разделить на три части: одну оставить себе, другую раздать соседям, родным и друзьям, а третью — нуждающимся.

Верующий перед началом праздничной молитвы в Соборной мечети Новосибирска
11 из 14

Жертвенное мясо по предписанию ислама следует разделить на три части: одну оставить себе, другую раздать соседям, родным и друзьям, а третью — нуждающимся.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В праздничные дни мусульмане особенно усердно заботятся о неимущих и раздают милостыню.

Мусульмане во время праздничной коллективной молитвы у Соборной мечети Санкт-Петербурга
12 из 14

В праздничные дни мусульмане особенно усердно заботятся о неимущих и раздают милостыню.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Совет муфтиев России посоветовал перечислять стоимость ритуальной жертвы в мусульманские благотворительные фонды.

Мусульмане во время праздничной коллективной молитвы у Соборной мечети Санкт-Петербурга
13 из 14

Совет муфтиев России посоветовал перечислять стоимость ритуальной жертвы в мусульманские благотворительные фонды.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Праздничная молитва у Соборной мечети Санкт-Петербурга.

Мусульмане во время праздничной коллективной молитвы у Соборной мечети Санкт-Петербурга
14 из 14

Праздничная молитва у Соборной мечети Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Курбан-байрам отмечают в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и празднуют три дня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 14

Обычно этот праздник — один из самых массовых для мусульман.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 14

Однако в условиях пандемии коронавируса намаз проводят с участием минимального количества людей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 14

В этом году праздничную молитву в Москве провели только в Московской соборной мечети и без прихожан.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 14

В праздничной молитве приняли участие имамы, муэдзины и заместители муфтия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
6 из 14

Вместе с тем Московская соборная мечеть организовала прямую трансляцию богослужения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 14

В регионах с острой эпидемиологической обстановкой мусульманам рекомендовали воздержаться от посещения массовых мероприятий.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Верующих призвали помолиться дома и прочесть дополнительный намаз.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 14

Мусульман утешает то, что они все равно обратятся к Всевышнему с молитвой и проведут главный обряд праздника — жертвоприношение.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Совершить жертвоприношение можно самостоятельно или с помощью специально обученных людей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Жертвенное мясо по предписанию ислама следует разделить на три части: одну оставить себе, другую раздать соседям, родным и друзьям, а третью — нуждающимся.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 14

В праздничные дни мусульмане особенно усердно заботятся о неимущих и раздают милостыню.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Совет муфтиев России посоветовал перечислять стоимость ритуальной жертвы в мусульманские благотворительные фонды.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Праздничная молитва у Соборной мечети Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
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