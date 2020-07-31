Глава Совета муфтиев России поздравил верующих с праздником Курбан-байрам

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив, что верующие встречают его "с чувством духовного подъема" и что он в эти праздничные дни молит Всевышнего "об отведении беды коронавируса от всего человечества".

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - главный праздник у мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 31 июля.

"От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России, всего нашего духовенства и себя лично я сердечно поздравляю всех вас с великим торжеством мусульман - светлым праздником Ид аль-Адха, Курбан-байрамом", - говорится в обращении муфтия Гайнутдина, которое распространила пресс-служба СМР.

Духовный лидер отметил, что мусульмане встречают свой праздник "с чувством духовного подъема", всем сердцем стремясь духовно приблизиться к Всевышнему, "ибо само слово "курбан" означает близость к Богу".

"В празднике Курбан-байрам и исторических событиях, в память о которых мы его празднуем, - величайшее назидание всем людям до скончания времен. То мужество и глубочайшее смирение общего праотца иудеев, христиан и мусульман - Ибрахима (Авраама), с каким он встречал повеления своего Господа, является уроком всему человечеству. Через историю Ибрахима и Исмаила Аллах ясно определил, что Ему не угодны человеческие жертвы во имя религии. Эти жертвы Всевышний заменил на заклание животных", - отметил Гайнутдин.

На Курбан-байрам мусульмане традиционно совершают жертвоприношение, забой жертвенного животного, в память о жертвоприношении, которое, как сказано в священных писаниях, совершил в свое время Ибрахим (Авраам). Ему Господь вначале предписал принести в жертву своего сына, и когда он уже был готов исполнить повеленное, - вместо этого был дан наказ принести в жертву животное.

"Лучший путь приблизиться к Господу и проявить свое повиновение Ему - это делать добро, укреплять узы братства, родства, дружбы. Таким должен быть искренне верующий мусульманин: несущим мир, безопасность, милосердие, помощь и поддержку", - говорится в обращении муфтия.

Он напомнил, что сегодняшняя реальность такова, что обеспечение безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса заключается в ограничении очного общения и отказа от скопления большого количества людей.

"Уверен, что мои единоверцы во всем мире правильно оценили ограничения, введенные в празднование Курбан-байрама и совершение хаджа, ибо они отвечают критерию, обозначенному Пророком (мир ему): "Мусульманин - это тот, от языка и рук которого не страдают другие" (Бухари)", - отмечается в заявлении.

По словам главы Совета муфтиев, этот праздник верующие намерены провести со своими самыми близкими и "дарить радость праздника всем окружающим".