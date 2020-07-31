https://ria.ru/20200731/1575199695.html
Мусульмане отмечают Курбан-байрам
Сегодня мусульмане отмечают главный праздник в исламе — Курбан-байрам, который знаменует собой окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:32
2020-07-31T14:41
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
религия
новости - религия и мировоззрение
рушан аббясов
равиль гайнутдин
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москва
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общество
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https://ria.ru/20200731/1575089965.html
Василий Прекрасноволосый
Жертвоприношения неязычников сегодня?
18
iqollofamm-2173
А что тебя не устраивает? Все люди должны быть равны.И мусульмане и христиане - люди . Если же ты имеешь ввиду, что бы мусульмане "праздновали свои праздники у себя дома" - так мы и так у себя дома) Для миллионов мусульман Россия является домом, где они работают, создают семью, учились, учат своих детей и тп . Да и стоит напомнить что с исторической точки зрения Россия - дом для мусульман.Если взглянуть на "политическую карту" 700-1600 годов, то можно увидеть что большинство территорий России когда-то принадлежали Тюркам- мусульманам
13
9
саудовская аравия
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, религия, новости - религия и мировоззрение, рушан аббясов, равиль гайнутдин, саудовская аравия, москва, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сегодня мусульмане отмечают главный праздник в исламе — Курбан-байрам, который знаменует собой окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовскую Аравию.
Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) начинается на десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня.
Курбан-байрам в Москве
Из-за коронавируса в этом году праздничную молитву в столице России проведут только в Московской соборной мечети и без участия прихожан. Верующих призывают создать праздничную атмосферу дома, в кругу семьи, послушать в онлайн-режиме проповедь муфтия и затем самостоятельно совершить дополнительный намаз.
По информации Совета муфтиев России (СМР), богослужение в главном мусульманском храме Москвы пройдет с 07:00 до 08:00 и будет транслироваться в записи в эфире телеканала "Россия 1" с 09:00. С проповедью к верующим в самом начале обратится глава СМР и Духовного управления мусульман Равиль Гайнутдин.
"Праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман (МРОМ) праздничный намаз проводить не рекомендуется", — говорится в сообщении ДУМ.
Допуск прихожан в столичные мечети возобновили с 6 июня с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, и в традиционных пятничных намазах в мечетях верующие все же смогут принять участие. Так, Московская соборная мечеть будет открыта для совершения пятничного богослужения (джума-намаза) после 11:00, уточнили в ДУМ.
Всего в пятницу в столице в охране общественного порядка и безопасности в местах богослужений будут задействованы свыше 2,1 тысячи сотрудников правоохранительных органов.
Празднование в регионах
При этом в главном управлении региональной безопасности Московской области сообщили, что праздничных коллективных молитв в мечетях и молельных домах Подмосковья по случаю Курбан-байрама также не планируется, ритуал рекомендуется проводить дома или на свежем воздухе.
В целом региональные муфтияты самостоятельно примут решение о формате празднования Курбан-байрама 31 июля, с учетом эпидемиологической обстановки в каждом субъекте страны. Такое постановление вынес совет улемов (богословов) ДУМ.
А в другой централизованной мусульманской организации — Духовном собрании мусульман России — отметили, что мусульманам из общин ДСМР в регионах рекомендовали не посещать массовые мероприятия во время празднования Курбан-байрама.
"В регионах с острой эпидемиологической обстановкой убедительно рекомендуется воздержаться от посещения массовых мероприятий с проведением праздничного намаза. Имамам — провести информационную работу с мусульманами, разъясняющую важность совершения нафиль-намаза и дополнительных молитв дома, а также организации угощения за праздничным столом в кругу семьи", — постановил совет улемов ДСМР.
В ДСМР отметили, что, как правило, верующие на Курбан-байрам совершают жертвоприношение — "забой животного ради довольства Аллаха, которое совершается в память о жертвоприношении нашего отца Ибрахима", праздничный намаз, посещают кладбища, приглашают домой гостей, угощают близких и раздают милостыню.
Жертвоприношение в Курбан-байрам
Обряд жертвоприношения, который неотделим от празднования главного мусульманского праздника, в этом году будут проводить с соблюдением санитарных мер, подтвердил первый замглавы СМР, муфтий Московской области Рушан Аббясов. По его словам, по случаю праздника для жителей Московской области и столицы отвели около 20 специальных мест для жертвоприношения.
"Там все готово, никаких осложнений быть не должно: люди, соблюдая социальную дистанцию, маски, могут поехать и совершить обряд жертвоприношения", — сказал Аббясов журналистам.
Жертвенными животными могут быть верблюды, буйволы, быки или коровы, а также бараны, овцы и козы. В Москве их забой запрещен.
В Татарстане, где находится одна из самых многочисленных мусульманских общин, жертвоприношение совершат в 18 специально отведенных местах, а конкретно в республиканской столице Казани — еще в 16 местах, сообщили в ДУМ региона.
"Слово "курбан" переводится как "быть ближе" к Всевышнему, то есть ты должен пожертвовать, стать ближе. Хотя в Коране Всевышний и говорит, что ни мясо, ни кровь жертвенного животного до него не доходит — доходит ваша богобоязненность и покорность. В этом и заключается смысл и гуманность этого праздника, его человечность. И это большой благотворительный праздник, потому что треть мяса нужно обязательно отдать в пользу неимущих, нуждающихся людей", — отметил Рушан Аббясов.
Празднование Курбан-байрама в России
1 из 14
Курбан-байрам отмечают в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и празднуют три дня.
2 из 14
Обычно этот праздник — один из самых массовых для мусульман.
3 из 14
Однако в условиях пандемии коронавируса намаз проводят с участием минимального количества людей.
4 из 14
В этом году праздничную молитву в Москве провели только в Московской соборной мечети и без прихожан.
5 из 14
В праздничной молитве приняли участие имамы, муэдзины и заместители муфтия.
6 из 14
Вместе с тем Московская соборная мечеть организовала прямую трансляцию богослужения.
7 из 14
В регионах с острой эпидемиологической обстановкой мусульманам рекомендовали воздержаться от посещения массовых мероприятий.
8 из 14
Верующих призвали помолиться дома и прочесть дополнительный намаз.
9 из 14
Мусульман утешает то, что они все равно обратятся к Всевышнему с молитвой и проведут главный обряд праздника — жертвоприношение.
10 из 14
Совершить жертвоприношение можно самостоятельно или с помощью специально обученных людей.
11 из 14
Жертвенное мясо по предписанию ислама следует разделить на три части: одну оставить себе, другую раздать соседям, родным и друзьям, а третью — нуждающимся.
12 из 14
В праздничные дни мусульмане особенно усердно заботятся о неимущих и раздают милостыню.
13 из 14
Совет муфтиев России посоветовал перечислять стоимость ритуальной жертвы в мусульманские благотворительные фонды.
14 из 14
Праздничная молитва у Соборной мечети Санкт-Петербурга.
1 из 14
Курбан-байрам отмечают в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и празднуют три дня.
2 из 14
Обычно этот праздник — один из самых массовых для мусульман.
3 из 14
Однако в условиях пандемии коронавируса намаз проводят с участием минимального количества людей.
4 из 14
В этом году праздничную молитву в Москве провели только в Московской соборной мечети и без прихожан.
5 из 14
В праздничной молитве приняли участие имамы, муэдзины и заместители муфтия.
6 из 14
Вместе с тем Московская соборная мечеть организовала прямую трансляцию богослужения.
7 из 14
В регионах с острой эпидемиологической обстановкой мусульманам рекомендовали воздержаться от посещения массовых мероприятий.
8 из 14
Верующих призвали помолиться дома и прочесть дополнительный намаз.
9 из 14
Мусульман утешает то, что они все равно обратятся к Всевышнему с молитвой и проведут главный обряд праздника — жертвоприношение.
10 из 14
Совершить жертвоприношение можно самостоятельно или с помощью специально обученных людей.
11 из 14
Жертвенное мясо по предписанию ислама следует разделить на три части: одну оставить себе, другую раздать соседям, родным и друзьям, а третью — нуждающимся.
12 из 14
В праздничные дни мусульмане особенно усердно заботятся о неимущих и раздают милостыню.
13 из 14
Совет муфтиев России посоветовал перечислять стоимость ритуальной жертвы в мусульманские благотворительные фонды.
14 из 14
Праздничная молитва у Соборной мечети Санкт-Петербурга.