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Религия и мировоззрение
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Мусульмане отмечают Курбан-байрам
Сегодня мусульмане отмечают главный праздник в исламе — Курбан-байрам, который знаменует собой окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:41
религия и мировоззрение
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Жертвоприношения неязычников сегодня?
18
А что тебя не устраивает? Все люди должны быть равны.И мусульмане и христиане - люди . Если же ты имеешь ввиду, что бы мусульмане "праздновали свои праздники у себя дома" - так мы и так у себя дома) Для миллионов мусульман Россия является домом, где они работают, создают семью, учились, учат своих детей и тп . Да и стоит напомнить что с исторической точки зрения Россия - дом для мусульман.Если взглянуть на "политическую карту" 700-1600 годов, то можно увидеть что большинство территорий России когда-то принадлежали Тюркам- мусульманам
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мусульмане отмечают Курбан-байрам

09:32 31.07.2020 (обновлено: 14:41 31.07.2020)
7790
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВолонтер возле Московской соборной мечети во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам
Волонтер возле Московской соборной мечети во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сегодня мусульмане отмечают главный праздник в исламе — Курбан-байрам, который знаменует собой окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовскую Аравию.
Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) начинается на десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня.

Курбан-байрам в Москве

Из-за коронавируса в этом году праздничную молитву в столице России проведут только в Московской соборной мечети и без участия прихожан. Верующих призывают создать праздничную атмосферу дома, в кругу семьи, послушать в онлайн-режиме проповедь муфтия и затем самостоятельно совершить дополнительный намаз.
По информации Совета муфтиев России (СМР), богослужение в главном мусульманском храме Москвы пройдет с 07:00 до 08:00 и будет транслироваться в записи в эфире телеканала "Россия 1" с 09:00. С проповедью к верующим в самом начале обратится глава СМР и Духовного управления мусульман Равиль Гайнутдин.
"Праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман (МРОМ) праздничный намаз проводить не рекомендуется", — говорится в сообщении ДУМ.
Празднование Курбан-Байрама в регионах России
09:08Религия и мировоззрение
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Допуск прихожан в столичные мечети возобновили с 6 июня с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, и в традиционных пятничных намазах в мечетях верующие все же смогут принять участие. Так, Московская соборная мечеть будет открыта для совершения пятничного богослужения (джума-намаза) после 11:00, уточнили в ДУМ.
Всего в пятницу в столице в охране общественного порядка и безопасности в местах богослужений будут задействованы свыше 2,1 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

Празднование в регионах

При этом в главном управлении региональной безопасности Московской области сообщили, что праздничных коллективных молитв в мечетях и молельных домах Подмосковья по случаю Курбан-байрама также не планируется, ритуал рекомендуется проводить дома или на свежем воздухе.
Мусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам у Московской Соборной мечети
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
"Мясо животных передадут нуждающимся". Как пройдет Курбан-байрам-2020
В целом региональные муфтияты самостоятельно примут решение о формате празднования Курбан-байрама 31 июля, с учетом эпидемиологической обстановки в каждом субъекте страны. Такое постановление вынес совет улемов (богословов) ДУМ.
А в другой централизованной мусульманской организации — Духовном собрании мусульман России — отметили, что мусульманам из общин ДСМР в регионах рекомендовали не посещать массовые мероприятия во время празднования Курбан-байрама.
"В регионах с острой эпидемиологической обстановкой убедительно рекомендуется воздержаться от посещения массовых мероприятий с проведением праздничного намаза. Имамам — провести информационную работу с мусульманами, разъясняющую важность совершения нафиль-намаза и дополнительных молитв дома, а также организации угощения за праздничным столом в кругу семьи", — постановил совет улемов ДСМР.
Москва
Вчера, 11:55Религия и мировоззрение
Более 2,1 тысячи человек обеспечат порядок в Курбан-байрам в Москве
В ДСМР отметили, что, как правило, верующие на Курбан-байрам совершают жертвоприношение — "забой животного ради довольства Аллаха, которое совершается в память о жертвоприношении нашего отца Ибрахима", праздничный намаз, посещают кладбища, приглашают домой гостей, угощают близких и раздают милостыню.

Жертвоприношение в Курбан-байрам

Обряд жертвоприношения, который неотделим от празднования главного мусульманского праздника, в этом году будут проводить с соблюдением санитарных мер, подтвердил первый замглавы СМР, муфтий Московской области Рушан Аббясов. По его словам, по случаю праздника для жителей Московской области и столицы отвели около 20 специальных мест для жертвоприношения.

"Там все готово, никаких осложнений быть не должно: люди, соблюдая социальную дистанцию, маски, могут поехать и совершить обряд жертвоприношения", — сказал Аббясов журналистам.

Жертвенными животными могут быть верблюды, буйволы, быки или коровы, а также бараны, овцы и козы. В Москве их забой запрещен.
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
01:17
Курбан-байрам — мусульманский праздник жертвоприношения
В Татарстане, где находится одна из самых многочисленных мусульманских общин, жертвоприношение совершат в 18 специально отведенных местах, а конкретно в республиканской столице Казани — еще в 16 местах, сообщили в ДУМ региона.
"Слово "курбан" переводится как "быть ближе" к Всевышнему, то есть ты должен пожертвовать, стать ближе. Хотя в Коране Всевышний и говорит, что ни мясо, ни кровь жертвенного животного до него не доходит — доходит ваша богобоязненность и покорность. В этом и заключается смысл и гуманность этого праздника, его человечность. И это большой благотворительный праздник, потому что треть мяса нужно обязательно отдать в пользу неимущих, нуждающихся людей", — отметил Рушан Аббясов.
Празднование Курбан-байрама в России
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Курбан-байрам отмечают в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и празднуют три дня.

Празднование Курбан-байрама в Москве
1 из 14

Курбан-байрам отмечают в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и празднуют три дня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Обычно этот праздник — один из самых массовых для мусульман.

Верующий во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
2 из 14

Обычно этот праздник — один из самых массовых для мусульман.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Однако в условиях пандемии коронавируса намаз проводят с участием минимального количества людей.

Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
3 из 14

Однако в условиях пандемии коронавируса намаз проводят с участием минимального количества людей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В этом году праздничную молитву в Москве провели только в Московской соборной мечети и без прихожан.

Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети
4 из 14

В этом году праздничную молитву в Москве провели только в Московской соборной мечети и без прихожан.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В праздничной молитве приняли участие имамы, муэдзины и заместители муфтия.

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет
5 из 14

В праздничной молитве приняли участие имамы, муэдзины и заместители муфтия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Вместе с тем Московская соборная мечеть организовала прямую трансляцию богослужения.

Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам возле Московской соборной мечети
6 из 14

Вместе с тем Московская соборная мечеть организовала прямую трансляцию богослужения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В регионах с острой эпидемиологической обстановкой мусульманам рекомендовали воздержаться от посещения массовых мероприятий.

Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам возле Московской соборной мечети
7 из 14

В регионах с острой эпидемиологической обстановкой мусульманам рекомендовали воздержаться от посещения массовых мероприятий.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Верующих призвали помолиться дома и прочесть дополнительный намаз.

Верующий перед началом праздничной молитвы в Соборной мечети Новосибирска
8 из 14

Верующих призвали помолиться дома и прочесть дополнительный намаз.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Мусульман утешает то, что они все равно обратятся к Всевышнему с молитвой и проведут главный обряд праздника — жертвоприношение.

Мусульмане во время праздничной молитвы в Соборной мечети Новосибирска
9 из 14

Мусульман утешает то, что они все равно обратятся к Всевышнему с молитвой и проведут главный обряд праздника — жертвоприношение.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Совершить жертвоприношение можно самостоятельно или с помощью специально обученных людей.

Мусульмане во время праздничной молитвы в Соборной мечети Новосибирска
10 из 14

Совершить жертвоприношение можно самостоятельно или с помощью специально обученных людей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Жертвенное мясо по предписанию ислама следует разделить на три части: одну оставить себе, другую раздать соседям, родным и друзьям, а третью — нуждающимся.

Верующий перед началом праздничной молитвы в Соборной мечети Новосибирска
11 из 14

Жертвенное мясо по предписанию ислама следует разделить на три части: одну оставить себе, другую раздать соседям, родным и друзьям, а третью — нуждающимся.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В праздничные дни мусульмане особенно усердно заботятся о неимущих и раздают милостыню.

Мусульмане во время праздничной коллективной молитвы у Соборной мечети Санкт-Петербурга
12 из 14

В праздничные дни мусульмане особенно усердно заботятся о неимущих и раздают милостыню.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Совет муфтиев России посоветовал перечислять стоимость ритуальной жертвы в мусульманские благотворительные фонды.

Мусульмане во время праздничной коллективной молитвы у Соборной мечети Санкт-Петербурга
13 из 14

Совет муфтиев России посоветовал перечислять стоимость ритуальной жертвы в мусульманские благотворительные фонды.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Праздничная молитва у Соборной мечети Санкт-Петербурга.

Мусульмане во время праздничной коллективной молитвы у Соборной мечети Санкт-Петербурга
14 из 14

Праздничная молитва у Соборной мечети Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Курбан-байрам отмечают в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и празднуют три дня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 14

Обычно этот праздник — один из самых массовых для мусульман.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 14

Однако в условиях пандемии коронавируса намаз проводят с участием минимального количества людей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 14

В этом году праздничную молитву в Москве провели только в Московской соборной мечети и без прихожан.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 14

В праздничной молитве приняли участие имамы, муэдзины и заместители муфтия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
6 из 14

Вместе с тем Московская соборная мечеть организовала прямую трансляцию богослужения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 14

В регионах с острой эпидемиологической обстановкой мусульманам рекомендовали воздержаться от посещения массовых мероприятий.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Верующих призвали помолиться дома и прочесть дополнительный намаз.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 14

Мусульман утешает то, что они все равно обратятся к Всевышнему с молитвой и проведут главный обряд праздника — жертвоприношение.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Совершить жертвоприношение можно самостоятельно или с помощью специально обученных людей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Жертвенное мясо по предписанию ислама следует разделить на три части: одну оставить себе, другую раздать соседям, родным и друзьям, а третью — нуждающимся.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 14

В праздничные дни мусульмане особенно усердно заботятся о неимущих и раздают милостыню.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Совет муфтиев России посоветовал перечислять стоимость ритуальной жертвы в мусульманские благотворительные фонды.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Праздничная молитва у Соборной мечети Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
48313469
Обсудить 9
Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19РелигияНовости - Религия и мировоззрениеРушан АббясовРавиль ГайнутдинСаудовская АравияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Жертвоприношения неязычников сегодня?
31 июля, 10:11
ВПВасилий Прекрасноволосый
660105
А что тебя не устраивает? Все люди должны быть равны.И мусульмане и христиане - люди . Если же ты имеешь ввиду, что бы мусульмане "праздновали свои праздники у себя дома" - так мы и так у себя дома) Для миллионов мусульман Россия является домом, где они работают, создают семью, учились, учат своих детей и тп . Да и стоит напомнить что с исторической точки зрения Россия - дом для мусульман.Если взглянуть на "политическую карту" 700-1600 годов, то можно увидеть что большинство территорий России когда-то принадлежали Тюркам- мусульманам
31 июля, 12:36
iiqollofamm-2173
400009
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