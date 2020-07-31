Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Волонтер возле Московской соборной мечети во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сегодня мусульмане отмечают главный праздник в исламе — Курбан-байрам, который знаменует собой окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовскую Аравию.

Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) начинается на десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня.

Курбан-байрам в Москве

Из-за коронавируса в этом году праздничную молитву в столице России проведут только в Московской соборной мечети и без участия прихожан. Верующих призывают создать праздничную атмосферу дома, в кругу семьи, послушать в онлайн-режиме проповедь муфтия и затем самостоятельно совершить дополнительный намаз.

По информации Совета муфтиев России (СМР), богослужение в главном мусульманском храме Москвы пройдет с 07:00 до 08:00 и будет транслироваться в записи в эфире телеканала "Россия 1" с 09:00. С проповедью к верующим в самом начале обратится глава СМР и Духовного управления мусульман Равиль Гайнутдин.

"Праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман (МРОМ) праздничный намаз проводить не рекомендуется", — говорится в сообщении ДУМ.

Допуск прихожан в столичные мечети возобновили с 6 июня с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, и в традиционных пятничных намазах в мечетях верующие все же смогут принять участие. Так, Московская соборная мечеть будет открыта для совершения пятничного богослужения (джума-намаза) после 11:00, уточнили в ДУМ.

Всего в пятницу в столице в охране общественного порядка и безопасности в местах богослужений будут задействованы свыше 2,1 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

Празднование в регионах

При этом в главном управлении региональной безопасности Московской области сообщили, что праздничных коллективных молитв в мечетях и молельных домах Подмосковья по случаю Курбан-байрама также не планируется, ритуал рекомендуется проводить дома или на свежем воздухе.

В целом региональные муфтияты самостоятельно примут решение о формате празднования Курбан-байрама 31 июля, с учетом эпидемиологической обстановки в каждом субъекте страны. Такое постановление вынес совет улемов (богословов) ДУМ.

А в другой централизованной мусульманской организации — Духовном собрании мусульман России — отметили, что мусульманам из общин ДСМР в регионах рекомендовали не посещать массовые мероприятия во время празднования Курбан-байрама.

"В регионах с острой эпидемиологической обстановкой убедительно рекомендуется воздержаться от посещения массовых мероприятий с проведением праздничного намаза. Имамам — провести информационную работу с мусульманами, разъясняющую важность совершения нафиль-намаза и дополнительных молитв дома, а также организации угощения за праздничным столом в кругу семьи", — постановил совет улемов ДСМР.

В ДСМР отметили, что, как правило, верующие на Курбан-байрам совершают жертвоприношение — "забой животного ради довольства Аллаха, которое совершается в память о жертвоприношении нашего отца Ибрахима", праздничный намаз, посещают кладбища, приглашают домой гостей, угощают близких и раздают милостыню.

Жертвоприношение в Курбан-байрам

Обряд жертвоприношения, который неотделим от празднования главного мусульманского праздника, в этом году будут проводить с соблюдением санитарных мер, подтвердил первый замглавы СМР, муфтий Московской области Рушан Аббясов. По его словам, по случаю праздника для жителей Московской области и столицы отвели около 20 специальных мест для жертвоприношения.

"Там все готово, никаких осложнений быть не должно: люди, соблюдая социальную дистанцию, маски, могут поехать и совершить обряд жертвоприношения", — сказал Аббясов журналистам.

Жертвенными животными могут быть верблюды, буйволы, быки или коровы, а также бараны, овцы и козы. В Москве их забой запрещен.

В Татарстане, где находится одна из самых многочисленных мусульманских общин, жертвоприношение совершат в 18 специально отведенных местах, а конкретно в республиканской столице Казани — еще в 16 местах, сообщили в ДУМ региона.