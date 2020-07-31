Более двух тысяч выпускников школ Москвы получили медали

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Более 2 тысяч выпускников столичных школ уже получили почетные медали "За особые успехи в обучении", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Уже более 2 тысяч первых выпускников этого года получили почетные медали "За особые успехи в обучении". Обладателями награды стали победители и призеры всероссийской олимпиады школьников. Также медали вручили тем, кто сдал на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку, информатике или физике — по этим предметам уже известны итоговые результаты... По мере поступления результатов Единого государственного экзамена количество награжденных медалью будет увеличиваться", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Отмечается, что в этом году аттестаты о среднем общем образовании получили 64 тысячи столичных выпускников, около 7 тысяч - с отличием.