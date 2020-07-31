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Более двух тысяч выпускников школ Москвы получили медали
Более 2 тысяч выпускников столичных школ уже получили почетные медали "За особые успехи в обучении", сообщается на портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:19
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анастасия ракова
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, анастасия ракова , москва

Более двух тысяч выпускников школ Москвы получили медали

09:18 31.07.2020 (обновлено: 09:19 31.07.2020)
449
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВыпускники средней общеобразовательной школы
Выпускники средней общеобразовательной школы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Выпускники средней общеобразовательной школы. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Более 2 тысяч выпускников столичных школ уже получили почетные медали "За особые успехи в обучении", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Уже более 2 тысяч первых выпускников этого года получили почетные медали "За особые успехи в обучении". Обладателями награды стали победители и призеры всероссийской олимпиады школьников. Также медали вручили тем, кто сдал на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку, информатике или физике — по этим предметам уже известны итоговые результаты... По мере поступления результатов Единого государственного экзамена количество награжденных медалью будет увеличиваться", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Отмечается, что в этом году аттестаты о среднем общем образовании получили 64 тысячи столичных выпускников, около 7 тысяч - с отличием.
Подготовка школ к новому учебному году
Вчера, 18:35Краснодарский край
На Кубани подготовка школ к учебному году завершится 19 августа
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнастасия РаковаМосква
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