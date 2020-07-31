Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575198663.html
Британия назвала Россию значительной угрозой
Великобритания по-прежнему считает Россию государством, которое представляет значительную угрозу, заявила государственный министр по вопросам обороны Аннабель... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:24
россия
северное море
балтийское море
владимир путин
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_c2a20ead875d4b6bc718d2adc36c189a.jpg
https://ria.ru/20200727/1574992665.html
Это вам не у аборигенов отжимать ресурсы и земли для своего бандитского острова.
67
Спите спокойно , бриты ! Теперь наши офицеры пока перекрестятся , обедню отстоят , к мощам приникнут , персты батюшки отлобызают … уже и к вечерне пора готовиться …
52
10
россия
северное море
балтийское море
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_c2a20ead875d4b6bc718d2adc36c189a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_82df161ecdfa70418dccde523da4377a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_334:0:1667:1333_1400x0_80_0_0_d5740892ce799ae80fa177e08d002687.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северное море, балтийское море, владимир путин, великобритания, в мире

Британия назвала Россию значительной угрозой

09:38 31.07.2020 (обновлено: 14:24 31.07.2020)
6616
© Depositphotos / samotЛондон
Лондон
© Depositphotos / samot
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Великобритания по-прежнему считает Россию государством, которое представляет значительную угрозу, заявила государственный министр по вопросам обороны Аннабель Голди. Об этом сообщает RT.
Так Голди ответила на обращение члена палаты лордов Джона Андерсона, который задал вопрос о том, как правительство оценивает безопасность Северного и Балтийского морей из-за заявления президента России о том, что в нынешнем году в состав ВМФ примут 40 новых кораблей.
Отслеживание и реагирование на такую угрозу — один из главных приоритетов британского министерства обороны, говорится в ответе Голди. Она пояснила, что ведомство следит за разработкой в России новых кораблей и делает соответствующие выводы.
"Мы продолжаем оценивать влияние вложений России в развитие ее военно-морского потенциала на безопасность региона, в том числе Балтийского и Северного морей", — говорится в документе.
О том, что в состав российского ВМФ вскоре войдут 40 новых кораблей и судов, президент Владимир Путин заявил, выступая на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что повышение боевых возможностей флота будет достигаться за счет внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов и самых эффективных средств обороны.
Корабли Военно-Морского флота РФ на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте
27 июля, 15:44
Британцы признали мощь российского флота
892316429
Обсудить 10
РоссияСеверное мореБалтийское мореВладимир ПутинВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Это вам не у аборигенов отжимать ресурсы и земли для своего бандитского острова.
31 июля, 10:09
Вениамин Шабалин
6220003
Спите спокойно , бриты ! Теперь наши офицеры пока перекрестятся , обедню отстоят , к мощам приникнут , персты батюшки отлобызают … уже и к вечерне пора готовиться …
31 июля, 09:58
М МадамMadam Broshkina
5510338
Рекомендуем
Военно-морская база Норфолк
"Авианосцы против такого не устоят": что испытывает Россия
Денежные купюры
Банки поддержали списание денег с неактивных счетов россиян
Доллары
"Кальмар-вампир" бьет тревогу: доллар ждет лишение статуса мировой валюты
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Госсекретарь США Майкл Помпео во время выступления в калифорнийском городе Йорба-Линда. 23 июля 2020 года
Объявлять холодную войну Америке — а зачем? Китай никуда не спешит
Участники акции протеста у здания суда в Портленде
Беззаконие и беспорядок. Трамп не может угомонить бунтующий Портленд
Спецоперация по разгромлению ячейки исламистов в Волгоградской области. Видео ФСБ РФ
В Волгоградской области ликвидировали ячейку исламистов
Логотип компании Apple
Apple отложила выпуск новых iPhone
Актер Михаил Ефремов
"Сидел похрюкивал": Добровинский описал поведение Ефремова в суде
Кадр из фильма Гарри Поттер и Кубок огня
Письмо из Хогвартса: кем стал Гарри Поттер в 40 лет
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Северный поток — 2" разрешили достроить
Оцепление на месте нападения на банк в Берлине
В Берлине напали на торговый центр, есть раненые
Сотрудник полиции
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
В Кремле рассказали о задержанных в Белоруссии россиянах
Кадры с места смертельного ДТП в Крыму
Опубликовано видео с места крупного ДТП в Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:13Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
18:12Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
17:35Основателю паблика "Омбудсмен полиции" продлили арест
17:33Число пострадавших при атаке на ТЦ в Берлине выросло до 12
17:30Дегтярев обвинил Шнурова в хайпе
Лента новостейМолния