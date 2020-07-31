Британия назвала Россию значительной угрозой

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Великобритания по-прежнему считает Россию государством, которое представляет значительную угрозу, заявила государственный министр по вопросам обороны Аннабель Голди. Об этом сообщает RT.
Так Голди ответила на обращение члена палаты лордов Джона Андерсона, который задал вопрос о том, как правительство оценивает безопасность Северного и Балтийского морей из-за заявления президента России о том, что в нынешнем году в состав ВМФ примут 40 новых кораблей.
Отслеживание и реагирование на такую угрозу — один из главных приоритетов британского министерства обороны, говорится в ответе Голди. Она пояснила, что ведомство следит за разработкой в России новых кораблей и делает соответствующие выводы.
"Мы продолжаем оценивать влияние вложений России в развитие ее военно-морского потенциала на безопасность региона, в том числе Балтийского и Северного морей", — говорится в документе.
О том, что в состав российского ВМФ вскоре войдут 40 новых кораблей и судов, президент Владимир Путин заявил, выступая на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что повышение боевых возможностей флота будет достигаться за счет внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов и самых эффективных средств обороны.
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