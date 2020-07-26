Путин рассказал о планах усилить ВМФ гиперзвуковым оружием

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российский Военно-морской флот усилят гиперзвуковым оружием, не имеющим аналогов в мире, заявил президент Российский Военно-морской флот усилят гиперзвуковым оружием, не имеющим аналогов в мире, заявил президент Владимир Путин , выступая на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге

Глава государства отметил, что военные корабли под Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняет самые сложные задачи.

"В таком безупречном служении, служении нашим людям, Отечеству нашему отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера. Мы гордимся им. Гордимся выдающимися ратными победами наших великих соотечественников", — сказал он.

При этом уровень оснащенности флота постоянно растет, подчеркнул глава государства.

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"В составе современного Военно-морского флота России — корабли, оснащенные высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подводные лодки, новейшие самолеты и другие летательные аппараты, уникальные образцы вооружения и спецтехники", — перечислил Путин.

По его словам, в этом году в состав ВМФ примут 40 кораблей и судов разных классов.

"Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны", — сказал президент.

Он также выразил уверенность в том, что наследники моряков-победителей никогда не подведут Родину и будут верны заветам великого русского адмирала Павла Нахимова: "Мыслить прежде всего о славе России и родного флота".

Как прошел парад

В главном военно-морском параде приняли участие 46 кораблей, катеров и судов.

Парадную линию на Неве, у Дворцового моста, возглавил первый российский линейный корабль XVIII века "Полтава", воссозданный на исторической верфи. Зрители также смогли увидеть фрегат "Адмирал Касатонов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Минск", "Петр Моргунов", "Королев" и корвет "Стойкий", а также другие корабли.

Помимо Петербурга, парады в День Военно-морского флота состоялись в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке и Каспийске.

Испытания "Посейдона"

Сегодня же Минобороны сообщило об испытаниях, которые проводят Военно-морской флот и предприятия оборонной промышленности.

"Успешно завершаются работы по созданию современных систем вооружения для Военно-морского флота: подводного комплекса, оснащаемого беспилотными аппаратами "Посейдон", и гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон", — говорится в сообщении.

Так, сейчас проходят испытания первой атомной подводной лодки — носителя "Посейдонов".

"Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе", — заявили в Минобороны.

Подлодку "Белгород", которая стала экспериментальным носителем системы "Посейдон", спустили на воду весной 2019 года. Она относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Сообщалось, что испытания подлодки и беспилотников займут не менее двух лет.

Впервые о разработке Россией беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на очень большой глубине и с высокой скоростью, президент Владимир Путин рассказал в 2018 году в послании Федеральному собранию. По его словам, такие беспилотники могут нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, что позволит им поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Первым штатным носителем "Посейдонов" станет атомная подлодка проекта 098531 "Хабаровск". По словам источника РИА Новости в оборонном комплексе, ее планируется спустить на воду в ближайшие месяцы. Тактико-технические характеристики подлодки официально не разглашаются, однако, по данным из открытых источников, ее водоизмещение составляет около десяти тысяч тонн, скорость — 30-32 узла, глубина погружения — 500 метров, автономность — до 120 суток, экипаж — не менее ста человек.

"Подтвердили уникальность"

Кроме того, с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" запускали гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон".

"Испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета", — отметили в военном ведомстве.

Первые испытания "Циркона" начались в минувшем декабре. В мае сообщалось, что в течение этого года комплекс испытают с надводных кораблей проекта 22350 и многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М. Как заявлял заместитель министра обороны Алексей Криворучко , принять ракету на вооружение планируется в 2021-2022 годах.