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Новое оружие России
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Путин рассказал о планах усилить ВМФ гиперзвуковым оружием
Российский Военно-морской флот усилят гиперзвуковым оружием, не имеющим аналогов в мире, заявил президент Владимир Путин, выступая на главном военно-морском... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:36
новое оружие россии
владимир путин
вмф рф
безопасность
в мире
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Его слова да Богу в уши.....
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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День ВМФ. Парад в Санкт-Петербурге
Главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ прошел в Санкт-Петербурге. Российский флот отмечает 324-ю годовщину со дня своего основания. В параде приняли участие корабли и подводные лодки, среди которых противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", десантные корабли "Минск", "Петр Моргунов", "Королев", корвет "Стойкий", атомный подводный ракетоносный крейсер "Орел", океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский", патрульный корабль "Василий Быков".
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РИА Новости
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владимир путин, вмф рф, безопасность, в мире

Путин рассказал о планах усилить ВМФ гиперзвуковым оружием

16:36 26.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлавный военно-морской парад России
Главный военно-морской парад России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российский Военно-морской флот усилят гиперзвуковым оружием, не имеющим аналогов в мире, заявил президент Владимир Путин, выступая на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Глава государства отметил, что военные корабли под Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняет самые сложные задачи.
"В таком безупречном служении, служении нашим людям, Отечеству нашему отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера. Мы гордимся им. Гордимся выдающимися ратными победами наших великих соотечественников", — сказал он.
При этом уровень оснащенности флота постоянно растет, подчеркнул глава государства.
"В составе современного Военно-морского флота России — корабли, оснащенные высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подводные лодки, новейшие самолеты и другие летательные аппараты, уникальные образцы вооружения и спецтехники", — перечислил Путин.
По его словам, в этом году в состав ВМФ примут 40 кораблей и судов разных классов.
"Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны", — сказал президент.
Он также выразил уверенность в том, что наследники моряков-победителей никогда не подведут Родину и будут верны заветам великого русского адмирала Павла Нахимова: "Мыслить прежде всего о славе России и родного флота".

Как прошел парад

В главном военно-морском параде приняли участие 46 кораблей, катеров и судов.
Парадную линию на Неве, у Дворцового моста, возглавил первый российский линейный корабль XVIII века "Полтава", воссозданный на исторической верфи. Зрители также смогли увидеть фрегат "Адмирал Касатонов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Минск", "Петр Моргунов", "Королев" и корвет "Стойкий", а также другие корабли.
В воздушной части приняли участие более 40 самолетов и вертолетов: стребители Су-33, Су-27 и МиГ-29, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-12, вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М, а также многое другое.
Помимо Петербурга, парады в День Военно-морского флота состоялись в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке и Каспийске.
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Испытания "Посейдона"

Сегодня же Минобороны сообщило об испытаниях, которые проводят Военно-морской флот и предприятия оборонной промышленности.
"Успешно завершаются работы по созданию современных систем вооружения для Военно-морского флота: подводного комплекса, оснащаемого беспилотными аппаратами "Посейдон", и гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон", — говорится в сообщении.
Так, сейчас проходят испытания первой атомной подводной лодки — носителя "Посейдонов".
"Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе", — заявили в Минобороны.
Подлодку "Белгород", которая стала экспериментальным носителем системы "Посейдон", спустили на воду весной 2019 года. Она относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Сообщалось, что испытания подлодки и беспилотников займут не менее двух лет.
Впервые о разработке Россией беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на очень большой глубине и с высокой скоростью, президент Владимир Путин рассказал в 2018 году в послании Федеральному собранию. По его словам, такие беспилотники могут нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, что позволит им поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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Первым штатным носителем "Посейдонов" станет атомная подлодка проекта 098531 "Хабаровск". По словам источника РИА Новости в оборонном комплексе, ее планируется спустить на воду в ближайшие месяцы. Тактико-технические характеристики подлодки официально не разглашаются, однако, по данным из открытых источников, ее водоизмещение составляет около десяти тысяч тонн, скорость — 30-32 узла, глубина погружения — 500 метров, автономность — до 120 суток, экипаж — не менее ста человек.

"Подтвердили уникальность"

Кроме того, с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" запускали гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон".
"Испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета", — отметили в военном ведомстве.
Первые испытания "Циркона" начались в минувшем декабре. В мае сообщалось, что в течение этого года комплекс испытают с надводных кораблей проекта 22350 и многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М. Как заявлял заместитель министра обороны Алексей Криворучко, принять ракету на вооружение планируется в 2021-2022 годах.
Гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров. Как заявляли в Минобороны, она предназначена для атомных подводных лодок проектов 885, 885М, 949АМ, надводных кораблей проектов 22350, 23560, а также перевооружения крейсера проекта 1144.2 "Адмирал Нахимов". Кроме того, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
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44311024
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Новое оружие РоссииВладимир ПутинВМФ РФБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Его слова да Богу в уши.....
26 июля, 17:06
Егор Панкратов
710005
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