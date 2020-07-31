Опубликовавшему фото Гитлера в "Бессмертном полку" утвердили обвинение

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Генпрокуратура РФ сообщила, что утвердила обвинительное заключение по делу жителя Татарстана, загрузившего фото Гитлера на сайт "Бессмертного полка", мужчина обвиняется в реабилитации нацизма и хранении наркотиков.
"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эль-Аюби Мухаммеда в совершении преступлений... реабилитация нацизма и... хранение наркотических средств в значительном размере. Обвиняемый разместил в интернете 4 мая текущего года фотоизображение Адольфа Гитлера для его публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что своим действием Эль-Аюби публично одобрил участие Гитлера и руководящего состава Национал-социалистической немецкой рабочей партии в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны. Тем самым мужчина совершил реабилитацию нацизма, уточнили в ведомстве.
"Кроме того, при обыске по месту его жительства были изъяты растения конопли, содержащие наркотическое средство, общим весом в высушенном виде 73,8 граммов. Настоящее уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Республики Татарстан", - добавляется в сообщении.