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Опубликовавшему фото Гитлера в "Бессмертном полку" утвердили обвинение
Генпрокуратура РФ сообщила, что утвердила обвинительное заключение по делу жителя Татарстана, загрузившего фото Гитлера на сайт "Бессмертного полка", мужчина... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:04
бессмертный полк
генеральная прокуратура рф
адольф гитлер
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
бессмертный полк, генеральная прокуратура рф, адольф гитлер, происшествия

Опубликовавшему фото Гитлера в "Бессмертном полку" утвердили обвинение

09:04 31.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк онлайн"
Акция Бессмертный полк онлайн
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Акция "Бессмертный полк онлайн". Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Генпрокуратура РФ сообщила, что утвердила обвинительное заключение по делу жителя Татарстана, загрузившего фото Гитлера на сайт "Бессмертного полка", мужчина обвиняется в реабилитации нацизма и хранении наркотиков.
"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эль-Аюби Мухаммеда в совершении преступлений... реабилитация нацизма и... хранение наркотических средств в значительном размере. Обвиняемый разместил в интернете 4 мая текущего года фотоизображение Адольфа Гитлера для его публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Отмечается, что своим действием Эль-Аюби публично одобрил участие Гитлера и руководящего состава Национал-социалистической немецкой рабочей партии в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны. Тем самым мужчина совершил реабилитацию нацизма, уточнили в ведомстве.
"Кроме того, при обыске по месту его жительства были изъяты растения конопли, содержащие наркотическое средство, общим весом в высушенном виде 73,8 граммов. Настоящее уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Республики Татарстан", - добавляется в сообщении.
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Бессмертный полкГенеральная прокуратура РФАдольф ГитлерПроисшествия
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