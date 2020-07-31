Опубликовавшему фото Гитлера в "Бессмертном полку" утвердили обвинение

Отмечается, что своим действием Эль-Аюби публично одобрил участие Гитлера и руководящего состава Национал-социалистической немецкой рабочей партии в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны. Тем самым мужчина совершил реабилитацию нацизма, уточнили в ведомстве.

"Кроме того, при обыске по месту его жительства были изъяты растения конопли, содержащие наркотическое средство, общим весом в высушенном виде 73,8 граммов. Настоящее уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Республики Татарстан", - добавляется в сообщении.