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Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T08:59
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид кравчук
минск
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От Крыма одни убытки, денег он в бюджет никогда зарабатывать не будет а только шантажировать власть присоединением к Турции. Нам россиянам налогоплательщикам нужно о себе думать.
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Мне очень стыдно,что рядом с нами живут такие как вы.....
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

06:29 31.07.2020 (обновлено: 08:59 31.07.2020)
35126
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.

"Миссия одна — закончить войну, чтобы на Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений. Такая у меня миссия остается, чтобы в Донбассе и на Украине был мир. Я буду делать для этого все что смогу. Будем идти на компромиссы", — сказал он, не уточнив, о каких именно компромиссах идет речь.

Касаясь вопроса особого статуса Донбасса, экс-президент отметил, что будет выступать за переход от общих слов к конкретным действиям.
"Чтобы это было управление, приносящее пользу людям, которые там живут, и люди почувствуют, что они хозяева своей земли", — добавил он.
Леонид Кравчук
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Накануне Кравчук заявил в интервью изданию "Апостроф", что один из компромиссов по Донбассу мог бы заключаться в создании в регионе свободной экономической зоны. Однако, по его словам, в вопросах границы, суверенитета, потери независимости или территориальной целостности Украины компромиссов быть не может.
Украинские власти с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах контактной группы в Минске, но и после договоренностей о прекращении огня между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукМинскООНУкраинаВ мире
Популярные комментарии
От Крыма одни убытки, денег он в бюджет никогда зарабатывать не будет а только шантажировать власть присоединением к Турции. Нам россиянам налогоплательщикам нужно о себе думать.
31 июля, 07:00
Лексей Кукаков
560017162
Мне очень стыдно,что рядом с нами живут такие как вы.....
31 июля, 06:53
Олег 84
13700103
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