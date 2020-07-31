Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.
"Миссия одна — закончить войну, чтобы на Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений. Такая у меня миссия остается, чтобы в Донбассе и на Украине был мир. Я буду делать для этого все что смогу. Будем идти на компромиссы", — сказал он, не уточнив, о каких именно компромиссах идет речь.
Касаясь вопроса особого статуса Донбасса, экс-президент отметил, что будет выступать за переход от общих слов к конкретным действиям.
"Чтобы это было управление, приносящее пользу людям, которые там живут, и люди почувствуют, что они хозяева своей земли", — добавил он.
Накануне Кравчук заявил в интервью изданию "Апостроф", что один из компромиссов по Донбассу мог бы заключаться в создании в регионе свободной экономической зоны. Однако, по его словам, в вопросах границы, суверенитета, потери независимости или территориальной целостности Украины компромиссов быть не может.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах контактной группы в Минске, но и после договоренностей о прекращении огня между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия.