Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

"Миссия одна — закончить войну, чтобы на Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений. Такая у меня миссия остается, чтобы в Донбассе и на Украине был мир. Я буду делать для этого все что смогу. Будем идти на компромиссы", — сказал он, не уточнив, о каких именно компромиссах идет речь.