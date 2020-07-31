https://ria.ru/20200731/1575195675.html
В Китае запустили конкурента ГЛОНАСС
Председатель КНР Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T05:58
2020-07-31T14:38
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
си цзиньпин
китай
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https://ria.ru/20171210/1510586101.html
krechtet
Жду когда Рогозин в прессе надует щёки.
34
11
китай
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568348432_0:116:3071:1844_1400x0_80_0_0_f90334f1eda7ba6437bbd1e8fd157e5a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, си цзиньпин, китай