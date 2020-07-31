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Хочу стать космонавтом
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В Китае запустили конкурента ГЛОНАСС
Председатель КНР Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:38
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
си цзиньпин
китай
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11
китай
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
космос - риа наука, си цзиньпин, китай

В Китае запустили конкурента ГЛОНАСС

05:58 31.07.2020 (обновлено: 14:38 31.07.2020)
6036
© Wang ZhaoМакет на навигационной спутниковой системы BeiDou на выставке
Макет на навигационной спутниковой системы BeiDou на выставке
© Wang Zhao
ПЕКИН, 31 июл — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3.
Церемония запуска прошла сегодня утром в Доме народных собраний в Пекине.
Последний, 55-й спутник системы Beidou-3 успешно вывели на заданную орбиту 23 июня.
Beidou — глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Ожидается, что уже в этом году она будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.
Луна. Архивное фото
10 декабря 2017, 03:47РИА Наука
Ученые рассказали, как можно создать лунную навигационную систему
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Обсудить 11
Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаСи ЦзиньпинКитай
Популярные комментарии
Жду когда Рогозин в прессе надует щёки.
31 июля, 07:34
kkrechtet
12900013
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