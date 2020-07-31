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Эксперт рассказал, когда и почему нельзя спать в самолете
Во время взлета и посадки лучше бодрствовать — это поможет избежать проблем со здоровьем, а вот в остальное время полета можно спокойно поспать, главное,... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:35
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Эксперт рассказал, когда и почему нельзя спать в самолете

02:28 31.07.2020 (обновлено: 12:35 31.07.2020)
12958
© Depositphotos / emariaПассажиры в защитных маска на борту самолета
Пассажиры в защитных маска на борту самолета
© Depositphotos / emaria
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Во время взлета и посадки лучше бодрствовать — это поможет избежать проблем со здоровьем, а вот в остальное время полета можно спокойно поспать, главное, выбрать для этого правильные условия, рассказал агентству "Прайм" PR-директор компании Biletix, кругосветный путешественник Григорий Луговой.

"Сон во время взлета и посадки может быть небезопасным для здоровья: в салоне самолета происходит значительное изменение давления, в связи с чем канал, сообщающий полость среднего уха с глоткой — евстахиева труба, — сужается. Если вовремя не сглотнуть слюну или не зевнуть, это может привести к началу кровотечения из носа, головным болям, а в самых критических случаях — повреждению барабанной перепонки", — рассказал он.

Взлет и посадка не только наиболее опасные моменты во время всего полета, хотя тут риски намного меньше, чем во время поездки на автомобиле, но и важны с точки зрения заботы о здоровье.
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