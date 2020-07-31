Эксперт рассказал, когда и почему нельзя спать в самолете

"Сон во время взлета и посадки может быть небезопасным для здоровья: в салоне самолета происходит значительное изменение давления, в связи с чем канал, сообщающий полость среднего уха с глоткой — евстахиева труба, — сужается. Если вовремя не сглотнуть слюну или не зевнуть, это может привести к началу кровотечения из носа, головным болям, а в самых критических случаях — повреждению барабанной перепонки", — рассказал он.