Эксперт рассказал, когда и почему нельзя спать в самолете

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Во время взлета и посадки лучше бодрствовать — это поможет избежать проблем со здоровьем, а вот в остальное время полета можно спокойно поспать, главное, выбрать для этого правильные условия, рассказал агентству "Прайм" PR-директор компании Biletix, кругосветный путешественник Григорий Луговой.
"Сон во время взлета и посадки может быть небезопасным для здоровья: в салоне самолета происходит значительное изменение давления, в связи с чем канал, сообщающий полость среднего уха с глоткой — евстахиева труба, — сужается. Если вовремя не сглотнуть слюну или не зевнуть, это может привести к началу кровотечения из носа, головным болям, а в самых критических случаях — повреждению барабанной перепонки", — рассказал он.
Взлет и посадка не только наиболее опасные моменты во время всего полета, хотя тут риски намного меньше, чем во время поездки на автомобиле, но и важны с точки зрения заботы о здоровье.