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Разрешен спор между любителями сметаны и майонеза
Любовь россиян к сметане и майонезу не имеет границ, рассказала врач-диетолог и сотрудник "ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи" Наталья Денисова. В... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T08:37
майонез
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майонез, общество

Разрешен спор между любителями сметаны и майонеза

02:05 31.07.2020 (обновлено: 08:37 31.07.2020)
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© Fotolia / Africa StudioПриготовление пиццы с майонезом
Приготовление пиццы с майонезом
© Fotolia / Africa Studio
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Любовь россиян к сметане и майонезу не имеет границ, рассказала врач-диетолог и сотрудник "ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи" Наталья Денисова. В интервью радио Sputnik она указала на причину этой любви и ее последствия.
Сметана – традиционный кисломолочный продукт в российской кулинарной традиции. Она повсеместно используется и для заправки салатов, и в качестве соуса к мясным и рыбным блюдам, и как самостоятельное блюдо. Сметана – не идеальна, у нее есть и, безусловно, полезные свойства, и не очень, рассказала диетолог Наталья Денисова. По ее словам, главная польза в пробиотиках, а главный вред – в насыщенных жирах.
"Сметана – это кисломолочный продукт. Все кисломолочные продукты полезны априори за счет того, что в них есть пробиотики, которые помогают переваривать продукты. Плюс к этому, сметана является источником белков и витаминов. Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Диетологи не любят сметану за содержание жира и именно насыщенного жира. Насыщенные жиры надо в нашем питании ограничивать", – пояснила диетолог.
Конкурировать по популярности со сметаной в качестве заправок для салатов в России может только майонез, хотя это тоже неоднозначный продукт.

"Если мы возьмем состав майонеза, то он приготовлен на основе растительного масла с добавлением яичного желтка, горчицы, уксуса, соли и тому подобного. Если мы возьмем исходные продукты, то они очень ценные и очень полезные. Недостаток майонеза – это высочайшая калорийность. Употребляя салат с майонезом, мы употребляем очень много калорий, но вместе с этими мы получаем витамин E, полиненасыщенные жирные кислоты и различные полезные витамины, которые есть в желтке", – рассказала радио Sputnik Наталья Денисова.

Считать майонез или сметану исключительно полезным или исключительно вредным продуктом современная диетология не может, уверяет Наталья Денисова. По ее словам, главная проблема не в самих соусах, а в том, как много и как часто их употребляют. Если ограничивать себя, то все будет хорошо.
"Самым идеальным будет чередование. Не надо зацикливаться на одном из этих двух соусов. Если мы делаем салаты, то один день можно заправить сметаной, на следующий майонезом, а на третий день растительным маслом с лимонным соком, а потом еще можно заправить обезжиренным йогуртом для совсем уже диетического салатика. 1-2 раза в неделю можно употреблять эти соусы без вреда для здоровья. Главное не делать это регулярно", – заключила диетолог в интервью радио Sputnik.
Майонез. Архивное фото
26 декабря 2019, 02:00
Майонез реабилитирован! Диетолог рассказала о пользе продукта
952651321
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майонезОбщество
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