Слова Зеленского о "бомбящих всех самолетах" озадачили пользователей Сети

"Все любят очень цифры. Ко Дню защиты детей мы должны открыть что-то грандиозное, чтобы все журналисты вышли и аплодировали, какие молодцы президент, министерство: до этого дня они это сделали. А там оно где-то как-то замажьте там, потом доработаете. Ко Дню независимости мы должны сделать новый самолет и показать всем, какие мы сильные: самолеты летят, будем всех бомбить!" - с сарказмом ответил украинский лидер.