https://ria.ru/20200731/1575194381.html
Слова Зеленского о "бомбящих всех самолетах" озадачили пользователей Сети
Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о "бомбящих всех самолетах" вызывало недоумение пользователей Сети. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T01:01
2020-07-31T01:01
ситуация на украине
владимир зеленский
киев
в мире
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https://ria.ru/20200605/1572495004.html
Alik Sokolov
Гляньте в его глаза. Обратите внимание на заторможенность речи - он или наркоманит или коньячку зарускает.
85
Фёдор Сергеев
По-моему, Зеля тоже из ЧВК Вагнера. Так палится.
65
21
киев
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575008314_0:0:1043:587_1400x0_80_0_0_045f7e554a3041908fd2300d85e3a3a6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, владимир зеленский, киев, в мире
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости.
Высказывание президента Украины Владимира Зеленского
о "бомбящих всех самолетах" вызывало недоумение пользователей Сети.
Ранее у Зеленского во время посещения детской больницы в Киеве
спросили, почему новый корпус медучреждения не открыли ко Дню защиты детей.
"Все любят очень цифры. Ко Дню защиты детей мы должны открыть что-то грандиозное, чтобы все журналисты вышли и аплодировали, какие молодцы президент, министерство: до этого дня они это сделали. А там оно где-то как-то замажьте там, потом доработаете. Ко Дню независимости мы должны сделать новый самолет и показать всем, какие мы сильные: самолеты летят, будем всех бомбить!" - с сарказмом ответил украинский лидер.
Слова Зеленского, которые ряд украинских СМИ вырвали из контекста, озадачили многих пользователей.
"Что оно мелет...", - написала Виктория Зубенко.
"Почему говорит он, а стыдно мне?" – задалась вопросом Kateryna Pacher.
"Надо привести в порядок свое здоровье, Владимир Александрович!" - посоветовала Алиса Станиславовна.
"Фантастический.... Прям как Петя", - добавил Михаил Петренко.
"Мимика жесть", - констатировала Люда Кириллова.