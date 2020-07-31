Российские спутники связи "Экспресс" отделились от "Протона-М"

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ракета-носитель Роскосмоса. Ракета-носитель "Протон-М" вывела телекоммуникационные спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" в связке с разгонным блоком "Бриз-М" на суборбитальную траекторию полета, следует из трансляции на сайте

"Есть отделение орбитального блока, есть выключение третьей ступени ракеты-носителя", - объявил диктор во время трансляции.

Ракета "Протон" стартовала с космодрома Байконур в 00.25 мск со второй попытки. В среду Роскосмос сообщил о переносе старта "Протона" с 30 на 31 июля для дополнительных проверок узлов и агрегатов. Позже источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что причиной переноса стало замечание при проверках системы управления разгонного блока "Бриз-М".

Рекордный полёт

После отделения от ракеты дальнейшее выведение космических аппаратов на целевую орбиту с минимальной высотой 16,6 тысячи километров и максимальной 54,9 тысячи километров должно быть обеспечено за счёт пяти включений двигателя "Бриза". Отделение "Экспресса-80" от разгонного блока намечается в 18.24 мск, "Экспресса-103" - в 18.41 мск. Таким образом, это будет самый продолжительный в истории полёт "Протона" - около 18 часов 16 минут.

Поскольку возможности ракеты не позволяют доставить спутники "Экспресс" на геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров), то после отделения от "Бриза" "Экспресс-80" будет добираться до неё 152 дня с помощью собственных электрореактивных двигателей, а "Экспресс-103" - 160 дней.

По данным предприятия "Космическая связь", спутники планируется ввести в эксплуатацию в январе-феврале 2021 года.

Отремонтированная ракета

Для ракеты "Протон" это был первый и единственный в 2020 году старт. Он также стал девятым космическим пуском России в этом году.

Отправка "Экспрессов" на орбиту планировалась на конец марта, но ракету пришлось вернуть в Москву для замены некачественных комплектующих, которые обнаружили на космодроме. По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области