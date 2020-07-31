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"Протон-М" со второй попытки отправился в самый продолжительный полет
Ракета-носитель "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" стартовала с космодрома Байконур. Трансляцию старта вел сайт... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:36
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Со второй попытки.А между тем намедни американцы отправили марсоход с вертолетом на борту на марс.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
россия, байконур (космодром), космос - риа наука

"Протон-М" со второй попытки отправился в самый продолжительный полет

00:30 31.07.2020 (обновлено: 09:36 31.07.2020)
83405
© Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкЗапуск РН "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и аппаратами "Экспресс-103" и "Экспресс-80"
Запуск РН Протон-М с разгонным блоком Бриз-М и аппаратами Экспресс-103 и Экспресс-80
© Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" стартовала с космодрома Байконур. Трансляцию старта вел сайт "Роскосмоса".
"Есть контакт подъема", — объявил диктор во время трансляции, а через некоторое время сообщил об успешном отделении спутников от ракеты-носителя.
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Старт "Протона" был намечен на 30 июля, но его перенесли на сутки для дополнительных проверок узлов и агрегатов. Как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, причиной переноса стали замечания при проверках системы управления разгонного блока "Бриз-М".

Рекордный полет

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" предстоит вывести на целевую орбиту с минимальной высотой 16,6 тысячи километров и максимальной — 54,9 тысячи километров. Как сообщал "Роскосмос", это будет сделано за счет пяти включений двигателя "Бриза".
"Экспресс-80" должен отделиться от разгонного блока в 18:24 мск, "Экспресс-103" — в 18:41. Таким образом, это будет самый продолжительный в истории полет "Протона" — 18 часов 16 минут.
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкЗапуск РН "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и аппаратами "Экспресс-103" и "Экспресс-80"
Запуск РН Протон-М с разгонным блоком Бриз-М и аппаратами Экспресс-103 и Экспресс-80
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Запуск РН "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и аппаратами "Экспресс-103" и "Экспресс-80"
Поскольку возможности ракеты не позволяют доставить спутники на геостационарную орбиту (35 786 километров), то после отделения от разгонного блока они будут добираться до нее с помощью собственных электрореактивных двигателей. "Экспрессу-80" на это потребуется 152 дня, а "Экспрессу-103" — 160 дней.
По данным предприятия "Космическая связь", спутники планируется ввести в эксплуатацию в январе-феврале 2021 года.
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Отремонтированная ракета

Нынешний старт стал девятым космическим пуском России в этом году, а для ракеты "Протон" — первым и единственным.
"Экспрессы" планировалось запустить на орбиту в конце марта, но после того как на космодроме обнаружили некачественные комплектующие, ракету пришлось вернуть в Москву. По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах для крепления трубопроводов второй ступени. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что брак допустили на Усть-Катавском вагоностроительном заводе при изготовлении деталей в 2015-2016 годах.
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкЗапуск РН "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и аппаратами "Экспресс-103" и "Экспресс-80"
Запуск РН Протон-М с разгонным блоком Бриз-М и аппаратами Экспресс-103 и Экспресс-80
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Запуск РН "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и аппаратами "Экспресс-103" и "Экспресс-80"
Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" созданы компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" на базе платформы "Экспресс-1000Н". Ожидается, что они 15 лет проработают на геостационарной орбите в точках стояния 80 и 96,5 градуса восточной долготы.
Спутники предназначены для обеспечения фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.
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Хочу стать космонавтомРоссияБайконур (космодром)Космос - РИА Наука
Популярные комментарии
Вы американец, нет, так чего хвастаетесь тем, что вам не принадлежит?
31 июля, 02:08
Константин Ефреминовск
140000114
Со второй попытки.А между тем намедни американцы отправили марсоход с вертолетом на борту на марс.
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Vitamin Zuev
282317113
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