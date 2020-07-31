"Протон-М" со второй попытки отправился в самый продолжительный полет

Запуск РН "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и аппаратами "Экспресс-103" и "Экспресс-80"

"Есть контакт подъема", — объявил диктор во время трансляции, а через некоторое время сообщил об успешном отделении спутников от ракеты-носителя.

Старт "Протона" был намечен на 30 июля, но его перенесли на сутки для дополнительных проверок узлов и агрегатов. Как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, причиной переноса стали замечания при проверках системы управления разгонного блока "Бриз-М"

Рекордный полет

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" предстоит вывести на целевую орбиту с минимальной высотой 16,6 тысячи километров и максимальной — 54,9 тысячи километров. Как сообщал "Роскосмос", это будет сделано за счет пяти включений двигателя "Бриза".

"Экспресс-80" должен отделиться от разгонного блока в 18:24 мск, "Экспресс-103" — в 18:41. Таким образом, это будет самый продолжительный в истории полет "Протона" — 18 часов 16 минут.

Поскольку возможности ракеты не позволяют доставить спутники на геостационарную орбиту (35 786 километров), то после отделения от разгонного блока они будут добираться до нее с помощью собственных электрореактивных двигателей. "Экспрессу-80" на это потребуется 152 дня, а "Экспрессу-103" — 160 дней.

По данным предприятия "Космическая связь", спутники планируется ввести в эксплуатацию в январе-феврале 2021 года.

Отремонтированная ракета

Нынешний старт стал девятым космическим пуском России в этом году, а для ракеты "Протон" — первым и единственным.

"Экспрессы" планировалось запустить на орбиту в конце марта, но после того как на космодроме обнаружили некачественные комплектующие, ракету пришлось вернуть в Москву. По данным газеты "Ведомости" , речь шла о бракованных болтах для крепления трубопроводов второй ступени. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что брак допустили на Усть-Катавском вагоностроительном заводе при изготовлении деталей в 2015-2016 годах.

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" созданы компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" на базе платформы "Экспресс-1000Н". Ожидается, что они 15 лет проработают на геостационарной орбите в точках стояния 80 и 96,5 градуса восточной долготы.