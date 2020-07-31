"Авианосцы против такого не устоят": что испытывает Россия

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Сверхмощное, неуязвимое, быстрое — Минобороны России сообщило о начале испытаний носителя для новейшего стратегического оружия. Речь идет об атомной подлодке К-329 "Белгород", на которой обкатывают беспилотный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой. Первый пуск боевого дрона намечен на осень. О том, на что способен "Посейдон" и почему его так боятся на Западе, — в материале РИА Новости.

Глубинный аргумент

О "Посейдоне" мир узнал после обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Однако еще в декабре 2016-го ЦРУ заявило, что Россия испытала глубоководный беспилотный аппарат с ядерной силовой установкой. С тех пор этот проект — в центре внимания западных разведок. И это понятно: "Посейдон" фактически делает бесполезной всю дорогостоящую программу противоракетной обороны США.

Этот аппарат представляет собой миниатюрную роботизированную атомную подводную лодку. Похож на крупную торпеду. По оценкам западных военных экспертов, "Посейдон" весит несколько десятков тонн. Перевозить его могут только специальные АПЛ. Сегодня это "Белгород" (проходит испытания) и, по некоторым данным, строящийся "Хабаровск". В феврале 2019-го сообщали, что "Посейдон" подтвердил свои характеристики в море.

Дрон развивает огромную скорость, недостижимую для подводных лодок, погружается на километровую глубину, самостоятельно просчитывает оптимальный маршрут к точке назначения. Дальность хода — неограниченная. Все это делает подводный беспилотник крайне сложной целью для противолодочной обороны стран НАТО. А уж если ему удастся добраться до берегов противника или боевого ордера вражеских кораблей, он нанесет колоссальный урон.

Предусмотрена как обычная боевая часть, так и ядерная. Дрон можно использовать для уничтожения крупных надводных целей, в том числе авианосцев. Благодаря неограниченной дальности хода "Посейдон" готов сколь угодно долго выслеживать "крупную рыбу", выжидая подходящий момент для атаки. А в ядерном или термоядерном оснащении он способен буквально опустошить вражеское побережье.

По мнению экспертов, мощность боеголовки достигает 100 мегатонн. Для сравнения: самый крупный термоядерный заряд, испытанный на Земле, советская "Царь-бомба" была 50-мегатонной. Впрочем, полагают в ЦРУ, и десяти мегатонн достаточно, чтобы нанести противнику невосполнимый урон. "Торпеда Судного дня" сможет уничтожать военно-морские базы, вызывать радиоактивное загрязнение огромных территорий, буквально смывать прибрежные города искусственными цунами.

Защита от вмешательства

Подлодка "Белгород" — первый носитель "Посейдона" — войдет в состав ВМФ до конца года. Лодку заложили на "Севмаше" как атомный крейсер с крылатыми ракетами проекта "Антей" еще в 1992-м. Из-за финансовых трудностей не достроили, однако в 2012-м корабль перезаложили по спецпроекту 09852. Корпус значительно удлинили — с 154 до 184 метров. Подводное водоизмещение — 30 тысяч тонн. Это один из крупнейших атомоходов в мире.

Важная особенность — ходовые винты необычной конструкции, обеспечивающие исключительную малошумность. То есть атомоход способен незамеченным выйти на рубеж атаки и выпустить "Посейдон". По разным данным, одна субмарина возьмет на борт от двух до шести подводных беспилотников. Другого вооружения на ней, вероятно не будет.

"У беспилотника множество преимуществ. Подводная лодка с экипажем на борту — это, конечно, мощное оружие, но есть определенные ограничения по человеческому фактору, — объясняет РИА Новости военный эксперт Александр Жилин. — "Посейдон" постоянно может находиться на боевом дежурстве и выполнять поставленные задачи в любое время. Беспилотники такого класса, конечно, требуют большой ответственности, поскольку управление идет через программное обеспечение. Понятно, что возникают определенные риски, если, условно, хакеры попытаются перехватить управление. Но, побеседовав с нашими инженерами, конструкторами, я пришел к выводу, что защита от внешних вмешательств колоссальная".

Ограничить Россию

В военных и политических кругах США "Посейдон" вызвал если не панику, то серьезную озабоченность. Западные аналитики по большей части согласны, что подводный беспилотник на ядерной тяге со специальной боевой частью — не что иное, как эффективный ответ России на развертывание американской системы ПРО.

Впрочем, эксперт по разведке и контролю над вооружениями Стивен Пайфер отмечал, что "Посейдон" не сильно изменит стратегический баланс сил, так как торпеда, которой нужно несколько дней для достижения берега США, — это определенно оружие ответного удара.

Тем не менее американцы предпочли бы, чтобы у России не было подобных ударных систем. В начале июля спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "Посейдон" и проект крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" ужасным оружием. Так он прокомментировал статью в журнале Forbes, в которой выдвигалась версия, что причина обнаруженного недавно шведами повышения радиационного фона — испытания одной из этих систем.

"Неважно, ответственна Россия за последний инцидент или нет, — написал Биллингсли в твиттере. — Но это указывает на то, почему Москва должна отправить эти проекты на полку. Большая трата денег впустую. К тому же они не охвачены СНВ-3. Следующее соглашение должно включить в себя это оружие".