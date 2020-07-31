Райан Рейнольдс сообщил, чем закончилась история с плюшевым медведем Мары

Актер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера "Дэдпул" в отеле "Ritz Carlton" в Москве.

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Канадский актер Райан Рейнольдс разместил в твиттере пост, в котором сообщил, что плюшевого медведя, которого несколько дней назад украли вместе с рюкзаком у Мары Сориано, вернули хозяйке.

In happier news... thank you everyone who searched high and low. To the person who took the bear, thanks for keeping it safe. Vancouver is awesome. #FoundMarasBear https://t.co/X7FlyiR89P — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 29, 2020

"Отличные новости. Спасибо всем, кто искал медведя. Тем, кто в итоге обнаружил игрушку, спасибо за то, что хранили ее", – написал Рейнольдс.

Ранее исполнитель главной роли в блокбастере Marvel "Дэдпул" заявил , что заплатит пять тысяч долларов тому, кто поможет найти плюшевого медведя. По информации USA Today, украденную вещь помогли вернуть "два добрых самаритянина", имена которых не назвали.

Актер подключился к поискам из-за того, что его тронула история Мары Сориано. Оказалось, что в игрушке зашит диктофон с записью голоса ее матери, которая недавно скончалась от онкологического заболевания.