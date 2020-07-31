https://ria.ru/20200731/1575184788.html
Райан Рейнольдс сообщил, чем закончилась история с плюшевым медведем Мары
Канадский актер Райан Рейнольдс разместил в твиттере пост, в котором сообщил, что плюшевого медведя, которого несколько дней назад украли вместе с рюкзаком у... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T02:57
2020-07-31T02:57
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новости культуры
райан рейнольдс (актер)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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стиль жизни, новости культуры, райан рейнольдс (актер), ванкувер
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Канадский актер Райан Рейнольдс разместил в твиттере пост, в котором сообщил, что плюшевого медведя, которого несколько дней назад украли вместе с рюкзаком у Мары Сориано, вернули хозяйке.
"Отличные новости. Спасибо всем, кто искал медведя. Тем, кто в итоге обнаружил игрушку, спасибо за то, что хранили ее", – написал Рейнольдс.
Ранее исполнитель главной роли в блокбастере Marvel "Дэдпул" заявил
, что заплатит пять тысяч долларов тому, кто поможет найти плюшевого медведя. По информации USA Today, украденную вещь помогли вернуть
"два добрых самаритянина", имена которых не назвали.
Актер подключился к поискам из-за того, что его тронула история Мары Сориано. Оказалось, что в игрушке зашит диктофон с записью голоса ее матери, которая недавно скончалась от онкологического заболевания.
По словам Мары, это последнее, что осталось от мамы: "Когда вы сильно скучаете по кому-то, иногда вам нужно услышать его голос".