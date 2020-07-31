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Райан Рейнольдс сообщил, чем закончилась история с плюшевым медведем Мары
Канадский актер Райан Рейнольдс разместил в твиттере пост, в котором сообщил, что плюшевого медведя, которого несколько дней назад украли вместе с рюкзаком у... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T02:57
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РИА Новости
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стиль жизни, новости культуры, райан рейнольдс (актер), ванкувер

Райан Рейнольдс сообщил, чем закончилась история с плюшевым медведем Мары

02:57 31.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера "Дэдпул" в отеле "Ritz Carlton" в Москве.
Актер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера Дэдпул в отеле Ritz Carlton в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Канадский актер Райан Рейнольдс разместил в твиттере пост, в котором сообщил, что плюшевого медведя, которого несколько дней назад украли вместе с рюкзаком у Мары Сориано, вернули хозяйке.

"Отличные новости. Спасибо всем, кто искал медведя. Тем, кто в итоге обнаружил игрушку, спасибо за то, что хранили ее", – написал Рейнольдс.

Ранее исполнитель главной роли в блокбастере Marvel "Дэдпул" заявил, что заплатит пять тысяч долларов тому, кто поможет найти плюшевого медведя. По информации USA Today, украденную вещь помогли вернуть "два добрых самаритянина", имена которых не назвали.
Актер подключился к поискам из-за того, что его тронула история Мары Сориано. Оказалось, что в игрушке зашит диктофон с записью голоса ее матери, которая недавно скончалась от онкологического заболевания.
По словам Мары, это последнее, что осталось от мамы: "Когда вы сильно скучаете по кому-то, иногда вам нужно услышать его голос".
Скриншот видео Nikki Walker в Instagram
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КультураСтиль жизниНовости культурыРайан Рейнольдс (актер)Ванкувер
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