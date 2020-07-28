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Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
Канадский актер Райан Рейнольдс объявил в твиттере, что заплатит пять тысяч долларов тому, кто поможет вернуть плюшевого медведя, которого украли вместе с... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T00:56
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стиль жизни, новости культуры, райан рейнольдс (актер), ванкувер

Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя

00:56 28.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера "Дэдпул" в отеле "Ritz Carlton" в Москве
Актер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера Дэдпул в отеле Ritz Carlton в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Канадский актер Райан Рейнольдс объявил в твиттере, что заплатит пять тысяч долларов тому, кто поможет вернуть плюшевого медведя, которого украли вместе с рюкзаком у Мары Сориано, сообщает Entertainment Weekly.
По информации издания, медведь пропал после того, как черный рюкзак пострадавшей был похищен во время недавнего переезда. В нем также находились важные документы, планшет, портативная игровая приставка, но самым ценным предметом был именно этот медведь.
Оказалось, что в игрушке находится встроенный диктофон, на котором записан голос мамы Мары Сориано, которая скончалась от онкологии.
"Ванкувер! Пять тысяч долларов каждому, кто вернет этого медведя Маре. Думаю, нам всем нужно, чтобы этот медведь вернулся домой", – написал Рейнольдс.
По информации издания, самоотверженный жест звезды "Дэдпула" воодушевил многих пользователей пожертвовать средства, чтобы увеличить сумму вознаграждения или перечислить их в хоспис, где провела последние дни мама Мары Сориано.
Среди других известных личностей, освещающих эту историю в соцсетях, к поиску плюшевого медведя подключились актеры Дэн Леви, Зак Брафф и Пи Джей Бирн.
Скриншот видео Nikki Walker в Instagram
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КультураСтиль жизниНовости культурыРайан Рейнольдс (актер)Ванкувер
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