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Лучшие фото недели: гонки в небе, провал аниматора и "плачущий" водопад
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:17
чегемский район
владимир путин
сергей шойгу
портленд
монтеррей
мекка
волгоградская область
греция
мексика
дакар (город)
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2
чегемский район
портленд
монтеррей
мекка
волгоградская область
греция
мексика
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чегемский район, владимир путин, сергей шойгу, портленд, монтеррей, мекка, волгоградская область, греция, мексика, дакар (город), киев, коронавирус covid-19, кабул, вашингтон, северная корея, день крещения руси, голанские высоты, мид кндр, ким чен ын, черноморский флот вмф россии, курбан-байрам, москва, афганистан, новороссийск, эстония, приморский край, джакарта, богота, израиль, ливан, фото, фото

Лучшие фото недели: гонки в небе, провал аниматора и "плачущий" водопад

12:03 31.07.2020 (обновлено: 17:17 31.07.2020)
1401
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana

Женщина в защитной маске идет по улице Джакарты.

Женщина в защитной маске идет по улице в Джакарте, Индонезия
1 из 30

Женщина в защитной маске идет по улице Джакарты.

© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana
© REUTERS / Janis Laizans

Мужчина садится в автомобиль "Лада" во время парада в эстонской деревне Варбузе, приуроченного к 50-летию марки.

Мужчина садится в автомобиль Lada во время парада по случаю 50-летия марки в городе Вербозе, Эстония
2 из 30

Мужчина садится в автомобиль "Лада" во время парада в эстонской деревне Варбузе, приуроченного к 50-летию марки.

© REUTERS / Janis Laizans
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Звонарь Иван Привалов звонит в колокола в церкви Иоанна Богослова на Новой площади в Москве в День крещения Руси.

Звонарь Иван Привалов звонит в колокола в церкви Иоанна Богослова на Новой площади в Москве
3 из 30

Звонарь Иван Привалов звонит в колокола в церкви Иоанна Богослова на Новой площади в Москве в День крещения Руси.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Предпрыжковая подготовка десантников в Приморье.

Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады во время предпрыжковой подготовки в Приморье
4 из 30

Предпрыжковая подготовка десантников в Приморье.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Моряки Черноморского флота на параде в честь Дня Военно-морского флота в Новороссийске.

Моряки Черноморского флота ВМФ России на параде в честь Дня Военно-морского флота на Новороссийской военно-морской базе
5 из 30

Моряки Черноморского флота на параде в честь Дня Военно-морского флота в Новороссийске.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев в каюте президентского катера во время перехода в акваторию Финского залива для участия в Главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ.

Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев в каюте президентского катера
6 из 30

Президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев в каюте президентского катера во время перехода в акваторию Финского залива для участия в Главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Сбор огурцов в Волгоградской области.

Сбор огурцов на полях ООО Многоотраслевая сельскохозяйственная фирма Аксай в Волгоградской области
7 из 30

Сбор огурцов в Волгоградской области.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© AFP 2020 / Aris Messinis

Женщина в море у побережья греческого острова Хриси.

Аэрофотоснимок женщины в море на пляже небольшого острова Хриси, к югу от Крита. Греция
8 из 30

Женщина в море у побережья греческого острова Хриси.

© AFP 2020 / Aris Messinis
© AFP 2020 / Alfredo Estrella

Родственник умершего от COVID-19 идет по кладбищу в Мексике.

Родственник умершего от Covid-19 на кладбище в Пантеона Валье-де-Чалько, штат Мехико
9 из 30

Родственник умершего от COVID-19 идет по кладбищу в Мексике.

© AFP 2020 / Alfredo Estrella
© AFP 2020 / Sergei Supinsky

Девочка смотрит на уличного артиста в костюме медведя в Киеве.

Девочка смотрит на уличного артиста в костюме медведя в Киеве, Украина
10 из 30

Девочка смотрит на уличного артиста в костюме медведя в Киеве.

© AFP 2020 / Sergei Supinsky
© REUTERS / Saudi Ministry of Media/Handout

Паломники молятся в Мекке, соблюдая социальную дистанцию.

Верующие соблюдают социальное дистанцирование во время паломничества в Мекке, Саудовская Аравия
11 из 30

Паломники молятся в Мекке, соблюдая социальную дистанцию.

© REUTERS / Saudi Ministry of Media/Handout
© AFP 2020 / John Wessels

Юноша тащит овцу к морю в Дакаре.

Юноша тащит свою овцу к морю в Дакаре, Сенегал
12 из 30

Юноша тащит овцу к морю в Дакаре.

© AFP 2020 / John Wessels
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa

Женщина собирает опунцию в секторе Газа.

Женщина собирает опунцию в секторе Газа
13 из 30

Женщина собирает опунцию в секторе Газа.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
© REUTERS / Costas Baltas

Зрители ждут начала представления в древнем театре Эпидавр в Греции.

Зрители ждут начала древнегреческой драмы в амфитеатре в Эпидавре, Греция
14 из 30

Зрители ждут начала представления в древнем театре Эпидавр в Греции.

© REUTERS / Costas Baltas
© AFP 2020 / Hazem Bader

Мальчик работает на отцовской пасеке в деревне Дора к западу от Хеврона.

Палестинский мальчик работает на пасеке своего отца в деревне Дора, к западу от Хеврона
15 из 30

Мальчик работает на отцовской пасеке в деревне Дора к западу от Хеврона.

© AFP 2020 / Hazem Bader
© REUTERS / Caitlin Ochs

Девушка, пострадавшая от слезоточивого газа во время акции протеста в Портленде.

Девушка, пострадавшая от слезоточивого газа, во время акции протеста в Портленде, штат Орегон
16 из 30

Девушка, пострадавшая от слезоточивого газа во время акции протеста в Портленде.

© REUTERS / Caitlin Ochs
© AFP 2020 / Arun Sankar

Сотрудник парка змей в Ченнаи держит в руках крокодильчиков, недавно вылупившихся из яиц.

Сотрудник держит в руках крокодилов, недавно вылупившихся в паке змей Ченнаи, Индия
17 из 30

Сотрудник парка змей в Ченнаи держит в руках крокодильчиков, недавно вылупившихся из яиц.

© AFP 2020 / Arun Sankar
© AFP 2020 / Asif Hassan

Последствия ливней в пакистанском городе Карачи.

Последствия сильных ливней в Карачи, Пакистан
18 из 30

Последствия ливней в пакистанском городе Карачи.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© REUTERS / Pascal Rossignol

Пианистка и певица репетируют на озере во Франции.

Пианист Сесиль Ваутерс и певица Эвелин Зоу выступают на озере во время репетиции своего шоу в Риккебурге, Франция
19 из 30

Пианистка и певица репетируют на озере во Франции.

© REUTERS / Pascal Rossignol
© REUTERS / Daniel Becerril

Мексиканская балерина Эбигейл Миранда с дочерью дома в Монтеррее.

Мексиканская балерина Эбигейл Миранда с дочерью в их доме в Монтеррее, Мексика
20 из 30

Мексиканская балерина Эбигейл Миранда с дочерью дома в Монтеррее.

© REUTERS / Daniel Becerril
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Туристы на Чегемских водопадах в Кабардино-Балкарии, которые еще называют плачущими. Вода здесь стекает со скал, будто слезы.

Туристы около Чегемских водопадов в Кабардино-Балкарии
21 из 30

Туристы на Чегемских водопадах в Кабардино-Балкарии, которые еще называют плачущими. Вода здесь стекает со скал, будто слезы.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Салют во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота.

Салют во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота
22 из 30

Салют во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© AFP 2020 / Pool / Doug Mills

Военнослужащий почетного караула упал в обморок во время церемонии выноса гроба с телом конгрессмена Джона Льюиса в Вашингтоне.

Военнослужащий почетного караула упал в обморок во время церемонии выноса гроба с телом конгрессмена Джона Льюиса в Вашингтоне
23 из 30

Военнослужащий почетного караула упал в обморок во время церемонии выноса гроба с телом конгрессмена Джона Льюиса в Вашингтоне.

© AFP 2020 / Pool / Doug Mills
© AFP 2020 / STR

Лидер КНДР Ким Чен Ын на церемонии вручения военачальникам наградных пистолетов "Пэктусан" в честь 67-й годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на церемонии вручения наградных пистолетов Пэктусан военачальникам по случаю 67-й годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне
24 из 30

Лидер КНДР Ким Чен Ын на церемонии вручения военачальникам наградных пистолетов "Пэктусан" в честь 67-й годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне.

© AFP 2020 / STR
© REUTERS / Ronen Zvulun

Израильская полиция разгоняет протестующих водометом.

Полиция использует водомет во время акции протеста в Израиле
25 из 30

Израильская полиция разгоняет протестующих водометом.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Самолет Су-29 на чемпионате России по самолетному спорту "Авиагонки — Формула-1" в Серпухове.

Самолет Су-29 в небе во время соревнований III чемпионата России по самолетному спорту в дисциплине Авиагонки - Формула-1 в подмосковном Серпухове
26 из 30

Самолет Су-29 на чемпионате России по самолетному спорту "Авиагонки — Формула-1" в Серпухове.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© AFP 2020 / Juan Barreto

Человек в костюме колибри в Боготе.

Человек в костюме колибри в Боготе
27 из 30

Человек в костюме колибри в Боготе.

© AFP 2020 / Juan Barreto
© REUTERS / Mohammad Ismail

В небольшой пекарне в Кабуле готовят угощение к Курбан-байраму.

Мужчина готовит печенье для праздника Курбан-Байрам на небольшой традиционной фабрике в Кабуле
28 из 30

В небольшой пекарне в Кабуле готовят угощение к Курбан-байраму.

© REUTERS / Mohammad Ismail
© AP Photo / Ariel Schalit

Израильские солдаты на Голанских высотах.

Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами
29 из 30

Израильские солдаты на Голанских высотах.

© AP Photo / Ariel Schalit
© AFP 2020 / Ina Fassbender

Радуга над Дортмундом.

Радуга над Дортмундом, Германия
30 из 30

Радуга над Дортмундом.

© AFP 2020 / Ina Fassbender
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