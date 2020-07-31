Лучшие фото недели: гонки в небе, провал аниматора и "плачущий" водопад

Женщина в защитной маске идет по улице Джакарты.
Мужчина садится в автомобиль "Лада" во время парада в эстонской деревне Варбузе, приуроченного к 50-летию марки.
Мужчина садится в автомобиль "Лада" во время парада в эстонской деревне Варбузе, приуроченного к 50-летию марки.
Звонарь Иван Привалов звонит в колокола в церкви Иоанна Богослова на Новой площади в Москве в День крещения Руси.
Звонарь Иван Привалов звонит в колокола в церкви Иоанна Богослова на Новой площади в Москве в День крещения Руси.
Предпрыжковая подготовка десантников в Приморье.
Моряки Черноморского флота на параде в честь Дня Военно-морского флота в Новороссийске.
Моряки Черноморского флота на параде в честь Дня Военно-морского флота в Новороссийске.
Президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев в каюте президентского катера во время перехода в акваторию Финского залива для участия в Главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ.
Президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев в каюте президентского катера во время перехода в акваторию Финского залива для участия в Главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ.
Сбор огурцов в Волгоградской области.
Женщина в море у побережья греческого острова Хриси.
Родственник умершего от COVID-19 идет по кладбищу в Мексике.
Девочка смотрит на уличного артиста в костюме медведя в Киеве.
Паломники молятся в Мекке, соблюдая социальную дистанцию.
Паломники молятся в Мекке, соблюдая социальную дистанцию.
Юноша тащит овцу к морю в Дакаре.
Женщина собирает опунцию в секторе Газа.
Зрители ждут начала представления в древнем театре Эпидавр в Греции.
Мальчик работает на отцовской пасеке в деревне Дора к западу от Хеврона.
Девушка, пострадавшая от слезоточивого газа во время акции протеста в Портленде.
Девушка, пострадавшая от слезоточивого газа во время акции протеста в Портленде.
Сотрудник парка змей в Ченнаи держит в руках крокодильчиков, недавно вылупившихся из яиц.
Сотрудник парка змей в Ченнаи держит в руках крокодильчиков, недавно вылупившихся из яиц.
Последствия ливней в пакистанском городе Карачи.
Пианистка и певица репетируют на озере во Франции.
Мексиканская балерина Эбигейл Миранда с дочерью дома в Монтеррее.
Туристы на Чегемских водопадах в Кабардино-Балкарии, которые еще называют плачущими. Вода здесь стекает со скал, будто слезы.
Туристы на Чегемских водопадах в Кабардино-Балкарии, которые еще называют плачущими. Вода здесь стекает со скал, будто слезы.
Салют во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота.
Салют во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота.
Военнослужащий почетного караула упал в обморок во время церемонии выноса гроба с телом конгрессмена Джона Льюиса в Вашингтоне.
Военнослужащий почетного караула упал в обморок во время церемонии выноса гроба с телом конгрессмена Джона Льюиса в Вашингтоне.
Лидер КНДР Ким Чен Ын на церемонии вручения военачальникам наградных пистолетов "Пэктусан" в честь 67-й годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне.
Лидер КНДР Ким Чен Ын на церемонии вручения военачальникам наградных пистолетов "Пэктусан" в честь 67-й годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне.
Израильская полиция разгоняет протестующих водометом.
Самолет Су-29 на чемпионате России по самолетному спорту "Авиагонки — Формула-1" в Серпухове.
Самолет Су-29 на чемпионате России по самолетному спорту "Авиагонки — Формула-1" в Серпухове.
Человек в костюме колибри в Боготе.
В небольшой пекарне в Кабуле готовят угощение к Курбан-байраму.
Израильские солдаты на Голанских высотах.
Израильские солдаты на Голанских высотах.
Радуга над Дортмундом.