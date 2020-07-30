В РПЦ радуются за возобновление служб в монастыре Панагия Сумела в Турции

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Русской православной церкви порадуются за возобновление богослужений после реставрации в православном монастыре Панагия Сумела в Турции, хотя благословить верующим паломничество в эту древнюю обитель можно будет только после восстановления евхаристического общения с Константинополем, заявил РИА Новости заместитель главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

На этой неделе президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна защищает объекты культурного наследия христианства, приведя в качестве примера реставрацию одного из древнейших в мире православных монастырей Панагия Сумела в провинции Трабзон на северо-востоке Турции. Патриарх Константинопольский Варфоломей в ответ поблагодарил по телефону Эрдогана за восстановление обители, которая должна открыться после реставрации.

Комментируя по просьбе РИА Новости это событие, протоиерей Николай Балашов напомнил, что богослужения на праздник Успения Богородицы в монастыре Панагия Сумела, прерванные после его закрытия и разграбления в 1922 году, возобновились с 2010 года после визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Турцию, который состоялся годом раньше.

"В том, что богослужения там стали возможными хотя бы раз в году, - большая заслуга Русской православной церкви и России. По правде говоря, когда эта тема в 2009 году была затронута в беседе двух предстоятелей, патриарх Варфоломей выразил большие сомнения, что это возможно, что удастся получить разрешение, и даже поделился опасениями, что сама постановка такого вопроса могла бы навлечь неприятности на Фанар со стороны турецких властей. Однако со всей осторожностью и деликатностью были проведены необходимые переговоры с нашей стороны с турецкими представителями", - рассказал священнослужитель.

Он напомнил, что в 2009 году патриарх Кирилл посетил не только Стамбул, но и Анкару, встречался с Эрдоганом (тогда - премьер-министром Турции) и другими турецкими государственными деятелями. Потом последовали одно за другим три паломничества верующих Русской православной церкви в древний Трапезунд с посещением монастыря Панагия Сумела. И, наконец, в августе 2010 года турецкие власти разрешили провести в монастыре праздничное богослужение, на которое приехали несколько тысяч верующих из Греции, России, Украины, Беларуси, Казахстана и ряда других стран.

По словам Балашова, преобладали паломники из России, однако и верующих из Греции пригласили немало, причем российские греки оплатили дорогу, в частности, большую роль в этом сыграл депутат Госдумы Иван Саввиди. Службу тогда возглавил патриарх Варфоломей, которому сослужил русский архиерей - епископ Подольский Тихон, участвовал и секретарь ОВЦС священник Игорь Якимчук.

Это богослужение, подчеркнул отец Николай, стало возможным в результате договоренностей, заключенных Отделом внешних церковных связей Московского патриархата с министерством культуры и туризма Турецкой Республики и руководством провинции Трабзон. Присутствовали также российские официальные лица - депутаты Думы, генконсул в Трабзоне.

"Тогда патриарх Варфоломей тепло благодарил патриарха Кирилла, говорил, что в состоявшемся историческом богослужении он тоже принял участие через своего представителя епископа Тихона и его спутников. Выражал надежду, что такие богослужения будут совершаться и впредь, что в них сможет принять участие лично патриарх Кирилл, а также другие иерархи Русской православной церкви. Однако уже на следующий год для архиерея нашей Церкви, приехавшего в день Успения (по новому календарю) для сослужения с патриархом Варфоломеем, не нашлось места среди участников службы в монастыре Панагия Сумела - патриарх Варфоломей сообщил, что желающих слишком много, а места мало, и предложил помолиться в сторонке", - сказал Балашов.

После этого, сообщил он, Русская церковь уже не стала направлять своих представителей, "чтобы не обременять", да их и не приглашали более. "Благодарность русским братьям быстро оказалась забыта - как не раз до того бывало в истории", - констатировал собеседник агентства, добавив, что дальше в Московской патриархии следили за обстановкой вокруг Панагии Сумела уже лишь по сообщениям СМИ.

"Сожалели, конечно, что в 2015 году традиция ежегодных богослужений прекратилась с закрытием обители на ремонт. Если они возобновятся - порадуемся за единоверных греков. Но вновь благословить хотя бы нашим мирянам паломничество в эту древнюю обитель не сможем до тех пор, пока не возобновится наше общение с Константинопольской церковью, прерванное вследствие неканонического вторжения патриарха Варфоломея на Украину", - сказал замглавы ОВЦС.

В целом, отметил он, "это глубокая печаль и беда, что православный мир действиями Константинопольского предстоятеля оказался разделен". По словам отца Николая, в западных СМИ про патриарха Варфоломея до сих пор по инерции пишут, что он "духовный лидер 300 миллионов православных во всем мире". Это и раньше не соответствовало действительности, признал представитель РПЦ, поскольку каждая поместная церковь возглавляется своим предстоятелем, но все-таки патриарх Варфоломей был первым среди равных предстоятелей православных поместных церквей, он председательствовал на общеправославных собраниях и стоял на первом месте при всяком совместном служении глав Церквей.

"Теперь же, после украинской авантюры и вступления в общение и нераскаянное сослужение с раскольниками, ни о какой роли объединителя и координатора, Вселенского патриарха в сколько-нибудь содержательном смысле этого исторического титула и речи быть не может. Видимо, такое ослабление единства православных сказывается и на положении в самой Турции, о чем, разумеется, можно только пожалеть", - заключил собеседник агентства.

Как ранее сообщила Константинопольская церковь, патриаршая Божественная литургия в день Успения Богородицы в монастыре Панагия Сумела в этом году не состоится из-за запрета турецких властей в связи с пандемией коронавируса.