Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Рэпер Obe 1 Kanobe (Никита Канобович) рассказал об отношениях погибшего украинского музыканта . Рэпер Obe 1 Kanobe (Никита Канобович) рассказал об отношениях погибшего украинского музыканта Энди Картрайта с женой, которая расчленила его тело.

По его словам, рэпер очень любил супругу, со стороны казалось, что в их отношениях "все замечательно".

"Он был очень приличный, пара у них была такая хорошая", — заявил он "360"

Новость о том, что супруга расчленила Энди Картрайта, стала для Obe 1 Kanobe шоком.

Рэпер рассказал, что погибший был добрым, неконфликтным и душевным человеком и никогда не жаловался на свои проблемы, даже когда у него была депрессия, отметил собеседник телеканал.

При этом Obe 1 Kanobe добавил, что Энди Картрайт не был "сильно популярным" у широкой аудитории.

"Скорее для закрытой тусовки, для андерграунда. Особенно сейчас с этим вирусом — я понимаю, почему он мог быть в депрессии", — приводит его слова "360".

Рэпер заявил, что не в курсе каких-либо проблем с наркотиками у погибшего.

Obe 1 Kanobe рассказал, что познакомился с женой коллеги после одного из рэп-баттлов. Она показалась ему приятной и открытой.

Рэпер подчеркнул, что в этой ситуации его волнует судьба сына пары. По словам Obe 1 Kanobe, он не представляет, как ребенок будет с этим жить.

Вчера вечером в Санкт-Петербурге , в квартире на Невском проспекте, обнаружили труп 31-летнего мужчины, упакованный в пять пакетов. Погибшим оказался украинский рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт (Александр Юшко).