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Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
Рэпер Obe 1 Kanobe (Никита Канобович) рассказал об отношениях погибшего украинского музыканта Энди Картрайта с женой, которая расчленила его тело. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T22:24
2020-07-30T22:28
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости
. Рэпер Obe 1 Kanobe (Никита Канобович) рассказал об отношениях погибшего украинского музыканта Энди Картрайта
с женой, которая расчленила его тело.
По его словам, рэпер очень любил супругу, со стороны казалось, что в их отношениях "все замечательно".
"Он был очень приличный, пара у них была такая хорошая", — заявил он "360"
.
Новость о том, что супруга расчленила Энди Картрайта, стала для Obe 1 Kanobe шоком.
Рэпер рассказал, что погибший был добрым, неконфликтным и душевным человеком и никогда не жаловался на свои проблемы, даже когда у него была депрессия, отметил собеседник телеканал.
При этом Obe 1 Kanobe добавил, что Энди Картрайт не был "сильно популярным" у широкой аудитории.
"Скорее для закрытой тусовки, для андерграунда. Особенно сейчас с этим вирусом — я понимаю, почему он мог быть в депрессии", — приводит его слова "360".
Рэпер заявил, что не в курсе каких-либо проблем с наркотиками у погибшего.
Obe 1 Kanobe рассказал, что познакомился с женой коллеги после одного из рэп-баттлов. Она показалась ему приятной и открытой.
Рэпер подчеркнул, что в этой ситуации его волнует судьба сына пары. По словам Obe 1 Kanobe, он не представляет, как ребенок будет с этим жить.
Вчера вечером в Санкт-Петербурге
, в квартире на Невском проспекте, обнаружили труп 31-летнего мужчины, упакованный в пять пакетов. Погибшим оказался украинский рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт (Александр Юшко).
Его супруга заявила, что музыкант умер четыре дня назад после употребления наркотиков. По словам женщины, она сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти. Однако первичная экспертиза не нашла в крови Энди Картрайта запрещенных веществ.
Следственный комитет
возбудил уголовное дело об убийстве.