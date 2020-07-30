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Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
Польский нефтегазовый концерн PGNiG подал в Высший суд Дюссельдорфа заявление об "активном участии" в разбирательстве по делу об освобождении "Северного потока... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T22:11
северный поток — 2
балтийское море
pgnig
евросоюз
польша
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Урвите своё, поляки, пока есть, с кого поиметь!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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северный поток — 2, балтийское море, pgnig, евросоюз, польша, сша, украина, экономика

Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"

21:26 30.07.2020 (обновлено: 22:11 30.07.2020)
7311
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАРШАВА, 30 июл — РИА Новости. Польский нефтегазовый концерн PGNiG подал в Высший суд Дюссельдорфа заявление об "активном участии" в разбирательстве по делу об освобождении "Северного потока — 2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС.
Об этом председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский написал в твиттере.
В заявлении участвует также компания PST (PGNiG Supply & Trading) — немецкая "дочка" PGNiG.
По словам Квечиньского, "активное участие в разбирательстве позволит эффективно защищать интересы" польских предприятий в частности и Польши в целом.
Рейхстаг
Вчера, 14:54
В бундестаге выразили протест сенаторам США из-за "Северного потока — 2"
Оператор "Северного потока — 2", Nord Stream 2 AG, 28 июля подал апелляцию в суд Дюссельдорфа на решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), отказавшегося освободить газопровод от требований обновленной газовой директивы ЕС.
Такое решение BNA приняло в середине мая. Регулятор постановил, что газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года и он подпадает под вступившие в силу поправки с нормами третьего энергопакета Евросоюза.
Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.
В Nord Stream 2 AG заявили, что "поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией".
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Европу призвали дать ответ на угрозы санкций против "Северного потока-2"
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Северный поток — 2Балтийское мореPGNiGЕвросоюзПольшаСШАУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Зависть.......
30 июля, 21:34
Егор Панкратов
6111001
Урвите своё, поляки, пока есть, с кого поиметь!
30 июля, 21:28
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
5010538
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