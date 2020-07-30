150 километров ЦКАД запустят уже в 2020 году

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Половину отрезка 300 километров Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) запустят уже в 2020 году. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщил телеканал Половину отрезка 300 километров Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) запустят уже в 2020 году. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщил телеканал "360"

"У нас большая программа по строительству развязок, дорог. ЦКАД — проект президентский, большой, масштабный, сложный. На пути у масштабного и грандиозного проекта тысячи препятствий. Но, действительно, мы надеемся, что в этом году половина из 300 километров будет запущена", — заявил глава региона.

После запуска половины ЦКАД разгрузится МКАД, а из городов уйдет большегрузный транспорт. А еще появятся дополнительные, новые возможности для экономики. По словам Воробьева, ЦКАД имеет стратегическое значение.

Выезд из Дедовска будет комфортным, также появится Репинская развязка и Новая Трехгорка, которую местные жители "очень давно требовали и ждали". Сейчас строители расширяют большое количество улиц. В частности, речь идет о Путилковском и Лобненском шоссе.

Строительство новых развязок и дорог должно идти строго в соответствии с графиком, отметил губернатор.

"Если регион растет, мы должны успевать строить не только сады и школы, но и дороги, парковки. Все это большое, огромное хозяйство. Все оно требует больших затрат и, самое главное, эффективного исполнения. Если начинают строить развязку, ее должны заканчивать в срок", — добавил глава Подмосковья.