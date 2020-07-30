https://ria.ru/20200730/1575191210.html
150 километров ЦКАД запустят уже в 2020 году
Половину отрезка 300 километров Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) запустят уже в 2020 году. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T20:54
2020-07-30T20:54
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Половину отрезка 300 километров Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) запустят уже в 2020 году. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщил телеканал "360"
.
"У нас большая программа по строительству развязок, дорог. ЦКАД — проект президентский, большой, масштабный, сложный. На пути у масштабного и грандиозного проекта тысячи препятствий. Но, действительно, мы надеемся, что в этом году половина из 300 километров будет запущена", — заявил глава региона.
После запуска половины ЦКАД разгрузится МКАД, а из городов уйдет большегрузный транспорт. А еще появятся дополнительные, новые возможности для экономики. По словам Воробьева, ЦКАД имеет стратегическое значение.
Выезд из Дедовска будет комфортным, также появится Репинская развязка и Новая Трехгорка, которую местные жители "очень давно требовали и ждали". Сейчас строители расширяют большое количество улиц. В частности, речь идет о Путилковском и Лобненском шоссе.
Строительство новых развязок и дорог должно идти строго в соответствии с графиком, отметил губернатор.
"Если регион растет, мы должны успевать строить не только сады и школы, но и дороги, парковки. Все это большое, огромное хозяйство. Все оно требует больших затрат и, самое главное, эффективного исполнения. Если начинают строить развязку, ее должны заканчивать в срок", — добавил глава Подмосковья.
В Химках продолжается активное строительство Репинской развязки. Ее возведение контролирует президент России Владимир Путин. Она будет готова даже раньше срока — не в 2021 году, а в конце 2020-го. Строительство новой развязки в Дедовске тоже завершится раньше планируемого.