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Пушков оценил предложение Трампа перенести выборы в США
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение Дональда Трампа отложить выборы президента в США на более поздний срок. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T19:09
россия
дональд трамп
совет федерации рф
алексей пушков
сша
в мире
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РИА Новости
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353
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россия, дональд трамп, совет федерации рф, алексей пушков, сша, в мире

Пушков оценил предложение Трампа перенести выборы в США

19:09 30.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение Дональда Трампа отложить выборы президента в США на более поздний срок.
"Трамп задумался о возможности переноса выборов из-за COVID-19, так как "всеобщее голосование по почте сделает их самыми неточными и жульническими в истории США", — написал парламентарий в твиттере.
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Как считает Пушков, оппоненты американского лидера будут против такой идеи.
По мнению сенатора, Вашингтону грозят "самые скандальные и спорные" выборы в истории, итог которых непредсказуем.
Ранее хозяин Белого дома написал в твиттере, что имеет смысл отложить грядущее голосование, которое из-за пандемии коронавируса должны провести по почте. По словам Трампа, если выборы состоятся в таком формате, то станут огромным унижением для Соединенных Штатов. Как считает американский президент, голосовать нужно, когда это будет безопасно для граждан страны.
При этом в штабе Трампа назвали его заявление риторическим и отметили, что оно лишь поднимает вопрос о хаосе, созданном демократами, предложившими провести голосование по почте.
Выборы президента США назначены на 3 ноября.
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РоссияДональд ТрампСовет Федерации РФАлексей ПушковСШАВ мире
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