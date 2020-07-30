https://ria.ru/20200730/1575187040.html
Пушков оценил предложение Трампа перенести выборы в США
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение Дональда Трампа отложить выборы президента в США на более поздний срок. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T19:09
2020-07-30T19:09
россия
дональд трамп
совет федерации рф
алексей пушков
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:152:3102:1897_1400x0_80_0_0_8f5721a8aec0719e573f906dcf490058.jpg
https://ria.ru/20200724/1574890182.html
https://ria.ru/20200719/1574537369.html
3
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:152:3102:1897_1400x0_80_0_0_8f5721a8aec0719e573f906dcf490058.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_186:0:2917:2048_1400x0_80_0_0_a680ab07db49bae51b12a942b1f75356.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_527:0:2575:2048_1400x0_80_0_0_2d5cc6c60dba37b6044aa2ea8baf9c93.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, совет федерации рф, алексей пушков, сша, в мире
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости
. Российский сенатор Алексей Пушков
прокомментировал предложение Дональда Трампа
отложить выборы президента в США
на более поздний срок.
"Трамп задумался о возможности переноса выборов из-за COVID-19, так как "всеобщее голосование по почте сделает их самыми неточными и жульническими в истории США", — написал парламентарий в твиттере
.
Как считает Пушков, оппоненты американского лидера будут против такой идеи.
По мнению сенатора, Вашингтону грозят "самые скандальные и спорные" выборы в истории, итог которых непредсказуем.
Ранее хозяин Белого дома написал в твиттере, что имеет смысл отложить грядущее голосование, которое из-за пандемии коронавируса должны провести по почте. По словам Трампа, если выборы состоятся в таком формате, то станут огромным унижением для Соединенных Штатов. Как считает американский президент, голосовать нужно, когда это будет безопасно для граждан страны.
При этом в штабе Трампа назвали его заявление риторическим и отметили, что оно лишь поднимает вопрос о хаосе, созданном демократами, предложившими провести голосование по почте.
Выборы президента США назначены на 3 ноября.