Пушков оценил предложение Трампа перенести выборы в США

"Трамп задумался о возможности переноса выборов из-за COVID-19, так как "всеобщее голосование по почте сделает их самыми неточными и жульническими в истории США", — написал парламентарий в твиттере

Как считает Пушков, оппоненты американского лидера будут против такой идеи.

По мнению сенатора, Вашингтону грозят "самые скандальные и спорные" выборы в истории, итог которых непредсказуем.

Ранее хозяин Белого дома написал в твиттере, что имеет смысл отложить грядущее голосование, которое из-за пандемии коронавируса должны провести по почте. По словам Трампа, если выборы состоятся в таком формате, то станут огромным унижением для Соединенных Штатов. Как считает американский президент, голосовать нужно, когда это будет безопасно для граждан страны.

При этом в штабе Трампа назвали его заявление риторическим и отметили, что оно лишь поднимает вопрос о хаосе, созданном демократами, предложившими провести голосование по почте.