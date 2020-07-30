https://ria.ru/20200730/1575185211.html
В новом трейлере визуального альбома Бейонсе появилась ее дочь
В новом трейлере визуального альбома Бейонсе "Black is king" появилась ее дочь. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T19:05
2020-07-30T19:05
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
кендрик ламар
наоми кэмпбелл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575184624_0:0:658:370_1400x0_80_0_0_2929862667f7588c8f5122f1ac853eb2.png
https://ria.ru/20200720/1574582364.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575184624_0:0:658:370_1400x0_80_0_0_2929862667f7588c8f5122f1ac853eb2.png
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575184624_5:0:498:370_1400x0_80_0_0_10c7d436d2c9fcf9e564e7a0f6100d00.png
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575184624_66:0:436:370_1400x0_80_0_0_e354c2e07bb2d011bdf8dadd59b8a0bc.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, шоу-бизнес, кендрик ламар, наоми кэмпбелл
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В новом трейлере визуального альбома Бейонсе "Black is king" появилась ее дочь.
Видео выложила певица на своей странице в инстаграме. На 51-ой cекунде ее дочь Блю Айви Картер в красивом жемчужном ожерелье улыбается в камеру.
Восьмилетняя девочка стала
в прошлом месяце самой юной обладательницей премии Bet Awards за песню "Brown skin girl", которую записала с мамой, певцом Wizkid и рэпером Saint Jhn.
Новый визуальный альбом Бейонсе называют "данью памяти миру чернокожих людей". Певица написала для него сценарий, выступила режиссером и исполнительным продюсером. В его основе – песни, которые она записала для экранизации "Короля Льва".
Помимо самой звезды и ее дочери в проекте принимают участие ее супруг рэпер Jay-Z, Кендрик Ламар, Дональд Гловер, Джеси Рейес, Наоми Кэмпбелл и многие другие.
Премьера на платформе Disney+ состоится 31 июля.