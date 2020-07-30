В новом трейлере визуального альбома Бейонсе появилась ее дочь

Кадр из видео, выложенного певицей Бейонсе на своей странице в Instgram

© Фото : Инстаграм-аккаунт Beyonce Кадр из видео, выложенного певицей Бейонсе на своей странице в Instgram

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В новом трейлере визуального альбома Бейонсе "Black is king" появилась ее дочь.

Видео выложила певица на своей странице в инстаграме. На 51-ой cекунде ее дочь Блю Айви Картер в красивом жемчужном ожерелье улыбается в камеру.

Восьмилетняя девочка стала в прошлом месяце самой юной обладательницей премии Bet Awards за песню "Brown skin girl", которую записала с мамой, певцом Wizkid и рэпером Saint Jhn.

Новый визуальный альбом Бейонсе называют "данью памяти миру чернокожих людей". Певица написала для него сценарий, выступила режиссером и исполнительным продюсером. В его основе – песни, которые она записала для экранизации "Короля Льва".

Помимо самой звезды и ее дочери в проекте принимают участие ее супруг рэпер Jay-Z, Кендрик Ламар, Дональд Гловер, Джеси Рейес, Наоми Кэмпбелл и многие другие.