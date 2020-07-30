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В новом трейлере визуального альбома Бейонсе появилась ее дочь
В новом трейлере визуального альбома Бейонсе "Black is king" появилась ее дочь. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T19:05
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кендрик ламар
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, кендрик ламар, наоми кэмпбелл

В новом трейлере визуального альбома Бейонсе появилась ее дочь

19:05 30.07.2020
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© Фото : Инстаграм-аккаунт BeyonceКадр из видео, выложенного певицей Бейонсе на своей странице в Instgram
Кадр из видео, выложенного певицей Бейонсе на своей странице в Instgram
© Фото : Инстаграм-аккаунт Beyonce
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В новом трейлере визуального альбома Бейонсе "Black is king" появилась ее дочь.
Видео выложила певица на своей странице в инстаграме. На 51-ой cекунде ее дочь Блю Айви Картер в красивом жемчужном ожерелье улыбается в камеру.
Восьмилетняя девочка стала в прошлом месяце самой юной обладательницей премии Bet Awards за песню "Brown skin girl", которую записала с мамой, певцом Wizkid и рэпером Saint Jhn.
Новый визуальный альбом Бейонсе называют "данью памяти миру чернокожих людей". Певица написала для него сценарий, выступила режиссером и исполнительным продюсером. В его основе – песни, которые она записала для экранизации "Короля Льва".
Помимо самой звезды и ее дочери в проекте принимают участие ее супруг рэпер Jay-Z, Кендрик Ламар, Дональд Гловер, Джеси Рейес, Наоми Кэмпбелл и многие другие.
Премьера на платформе Disney+ состоится 31 июля.
Скриншот фильма Бейонсе Черный король
20 июля, 13:02Культура
Опубликован новый трейлер музыкального фильма Бейонсе "Black is king"
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