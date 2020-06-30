Восьмилетняя дочь Бейонсе получила награду на BET Awards

Юная исполнительница стала лауреатам в категории BET Her award за песню "Brown skin girl", записанную в сотрудничестве с мамой, певцом Wizkid и рэпером Saint Jhn. Композиция вошла в альбом-саундтрек Бейонсе The Lion King: the gift, созданный для фильма "Король Лев" (2019 год). В прошлом году эта работа была самой популярной женской песней на Apple Music, а также в странах Африки к югу от Сахары – то есть почти на всей территории континента.