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Восьмилетняя дочь Бейонсе получила награду на BET Awards
Дочь певицы Бейонсе и продюсера Шона Кори Артера (Jay-Z) восьмилетняя Блю Айви Картер получила награду на ежегодной премии BET Awards, сообщает THR. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T06:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, алиша киз, бейонсе ноулз, сша

Восьмилетняя дочь Бейонсе получила награду на BET Awards

06:27 30.06.2020
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© AFP 2020 / Robyn BeckПевица Бейонсе с мужем Джеем-Зи и их дочерью Блю Айви Картер
Певица Бейонсе с мужем Джеем-Зи и их дочерью Блю Айви Картер
© AFP 2020 / Robyn Beck
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Дочь певицы Бейонсе и продюсера Шона Кори Артера (Jay-Z) восьмилетняя Блю Айви Картер получила награду на ежегодной премии BET Awards, сообщает THR.
Юная исполнительница стала лауреатам в категории BET Her award за песню "Brown skin girl", записанную в сотрудничестве с мамой, певцом Wizkid и рэпером Saint Jhn. Композиция вошла в альбом-саундтрек Бейонсе The Lion King: the gift, созданный для фильма "Король Лев" (2019 год). В прошлом году эта работа была самой популярной женской песней на Apple Music, а также в странах Африки к югу от Сахары – то есть почти на всей территории континента.
Айви Картер, которая считается одним из авторов "Brown skin girl", обошла в этой номинации Алишу Киз, Сиару, Лейтона Грина, Lizzo и рэпершу Rapsody и стала самым молодым лауреатом BET Awards в истории.
Среди других претендентов награду получили: рэпер Roddy Ricch ("Лучший альбом" и "Лучший новый исполнитель"), Megan Thee Stallion ("Лучшая хип-хоп исполнительница"), DaBaby ("Лучший хип-хоп исполнитель"), Migos ("Лучшая группа") и другие.
Премию BET Awards вручают афроамериканцам и представителям других нацменьшинств, проживающих в США, за достижения в области музыки, кино и спорта. В этом году из-за пандемии коронавируса церемония состоялась в онлайн-формате.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
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