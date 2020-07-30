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Бывший парень сообщил о переписке с женой Энди Картрайта после его смерти
Супруга погибшего украинского рэпера Энди Картрайта связывалась со своим бывшим возлюбленным после смерти музыканта. Об этом сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T18:25
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200730/1575173567.html
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То, что человек является репером - уже говорит о том, что это не человек.
11
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санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575172204_0:50:846:526_1400x0_80_0_0_8090f9fa2828b8ec8032d90d31fa0aab.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

Бывший парень сообщил о переписке с женой Энди Картрайта после его смерти

18:25 30.07.2020
12546
© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт
© Фото : @kkkartrait/Instagram
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Супруга погибшего украинского рэпера Энди Картрайта связывалась со своим бывшим возлюбленным после смерти музыканта. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как рассказал телеканалу мужчина, они не общались с женой музыканта несколько лет.
"Писала два-три дня назад", — заявил он.
По его словам, это была "обычная светская беседа ни о чем".
Рэпер Энди Картрайт
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Собеседник телеканала отметил, что знаком с супругой рэпера довольно давно и знает ее как веселого человека. Мужчина добавил, что во время их отношений не замечал у возлюбленной никаких странностей. У нее также не было проблем с алкоголем или наркотиками, подчеркнул он.
"Абсолютная нормальная, веселая девчонка. С какими-то девчачьими тараканами",— заключил он.
Ранее сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире в Санкт-Петербурге пять пакетов с останками музыканта. Супруга Энди Картрайта заявила, что он умер четыре дня назад после употребления запрещенных веществ. По словам женщины, она сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти. Однако первичная экспертиза не нашла в крови музыканта наркотиков.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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Обсудить 1
Гибель украинского рэпера в ПетербургеЭнди КартрайтСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
То, что человек является репером - уже говорит о том, что это не человек.
30 июля, 19:12
ИВИрина Высоцкая
510005
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