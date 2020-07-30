Бывший парень сообщил о переписке с женой Энди Картрайта после его смерти

По его словам, это была "обычная светская беседа ни о чем".

Собеседник телеканала отметил, что знаком с супругой рэпера довольно давно и знает ее как веселого человека. Мужчина добавил, что во время их отношений не замечал у возлюбленной никаких странностей. У нее также не было проблем с алкоголем или наркотиками, подчеркнул он.