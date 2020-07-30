https://ria.ru/20200730/1575184318.html
Мастера распишут сотни квадратных метров собора в Херсонесе
Специалисты в рамках масштабной реставрации распишут от 600 до 880 метров свода нижнего храма Владимирского собора в Херсонесе, сообщил в среду РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T18:13
2020-07-30T18:45
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Специалисты в рамках масштабной реставрации распишут от 600 до 880 метров свода нижнего храма Владимирского собора в Херсонесе, сообщил в среду РИА Новости руководитель пресс-службы фонда "Моя история" Александр Тарасов.
Фонд "Моя история" проводит благоустройство музея-заповедника "Херсонес Таврический" с 2017 года. По данным фонда, на объекте уже отремонтирован нижний храм Иоанна Предтечи, в том числе подготовлены к росписи потолочные своды, установлена купель и подсвечники из натурального камня, на прилегающей к храму площади возведен уличный кинотеатр, а также подведены постоянные инженерные коммуникации.
"Свод нижнего храмового помещения будет покрыт полихромной росписью. Площадь росписи составит от 600 до 880 квадратных метров", - сказал Тарасов.
По его словам, окончательные предложения по сохранению, консервации или восстановлению собора будут предложены после повторного исследования в сентябре, однако уже сейчас будет представлен проект росписи нижнего храма.
"Уже сейчас идет поиск художественных форм, отвечающих стилистике собора, и гармоничной цветовой схемы, которая не нарушит заложенного Давидом Гриммом (архитектором собора – ред.) архитектурно-пространственного решения и поможет создать торжественное ощущение у всех участников литургии", - подытожил представитель фонда.
Владимирский собор в Херсонесе Таврическом (Крым) возведен в 1891 году на месте, где, предположительно, в 988 году принял крещение князь Владимир, позже крестивший Русь.