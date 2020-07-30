Мастера распишут сотни квадратных метров собора в Херсонесе

Вид на Собор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Специалисты в рамках масштабной реставрации распишут от 600 до 880 метров свода нижнего храма Владимирского собора в Херсонесе, сообщил в среду РИА Новости руководитель пресс-службы фонда "Моя история" Александр Тарасов.

Фонд "Моя история" проводит благоустройство музея-заповедника "Херсонес Таврический" с 2017 года. По данным фонда, на объекте уже отремонтирован нижний храм Иоанна Предтечи, в том числе подготовлены к росписи потолочные своды, установлена купель и подсвечники из натурального камня, на прилегающей к храму площади возведен уличный кинотеатр, а также подведены постоянные инженерные коммуникации.

"Свод нижнего храмового помещения будет покрыт полихромной росписью. Площадь росписи составит от 600 до 880 квадратных метров", - сказал Тарасов.

По его словам, окончательные предложения по сохранению, консервации или восстановлению собора будут предложены после повторного исследования в сентябре, однако уже сейчас будет представлен проект росписи нижнего храма.

"Уже сейчас идет поиск художественных форм, отвечающих стилистике собора, и гармоничной цветовой схемы, которая не нарушит заложенного Давидом Гриммом (архитектором собора – ред.) архитектурно-пространственного решения и поможет создать торжественное ощущение у всех участников литургии", - подытожил представитель фонда.