Главу района Дагестана обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

Отмечается, что схема аферы заключалась в изготовлении поддельных выписок из похозяйственных книг и поддельных постановлений от имени глав поселений на свободные участки земли, после чего регистрировались права на этот участок и он продавался гражданам и организациям. Добавляется, что суммы, за которые участники группы реализовали похищенные участки, варьировались от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей за участок площадью 500 квадратных метров. Деньги они распределяли между собой в зависимости от роли каждого участника.