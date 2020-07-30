https://ria.ru/20200730/1575180955.html
Главу района Дагестана обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
Против главы Дербентского района Дагестана возбудили дело о мошенничестве с землей на более чем 200 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:25
2020-07-30T17:56
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
дербентский район
происшествия
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2
дербентский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7161701c097cb323e328faac05b87a04.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), дербентский район, происшествия
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Против главы Дербентского района Дагестана
возбудили дело о мошенничестве с землей на более чем 200 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ
.
По версии следствия, в мае 2018 года подозреваемый создал преступную группу, целью которой было незаконное обогащение путем мошенничества.
Отмечается, что схема аферы заключалась в изготовлении поддельных выписок из похозяйственных книг и поддельных постановлений от имени глав поселений на свободные участки земли, после чего регистрировались права на этот участок и он продавался гражданам и организациям. Добавляется, что суммы, за которые участники группы реализовали похищенные участки, варьировались от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей за участок площадью 500 квадратных метров. Деньги они распределяли между собой в зависимости от роли каждого участника.
Группа проводила незаконные действия с земельными участками в Дербентском районе с их последующей продажей или передачей в аренду. С 2018 по июнь 2020 года было похищено более 500 участков рыночной стоимостью более 200 миллионов рублей.
"Следственными органами СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности главы муниципального района "Дербентский район", должностных лиц муниципального образования, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также Управления Росреестра
по Республике Дагестан", - говорится в сообщении.