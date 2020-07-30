https://ria.ru/20200730/1575180541.html
В Петербурге полицейский спас из воды любительницу селфи
Сотрудник полиции спас женщину, упавшую в воду с набережной Крюкова канала в Петербурге при попытке сделать селфи, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:20
2020-07-30T17:20
санкт-петербург
происшествия
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1
санкт-петербург
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости.
Сотрудник полиции спас женщину, упавшую в воду с набережной Крюкова канала в Петербурге
при попытке сделать селфи, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"Действия полицейского помогли спасти 37-летнюю женщину, упавшую в воду с набережной при попытке сделать селфи", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, участковый уполномоченный полиции Вячеслав Свяжин, узнав об упавшей в канал женщине, прибыл на набережную и опустил лестницу оказавшейся поблизости аварийной службы в воду. Женщина начала тонуть из-за рюкзака за спиной. Тогда полицейский спустился по лестнице, подтащил женщину к себе и снял с неё рюкзак, после чего вытащил на берег.
Женщине оказали медицинскую помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в полицейском главке.