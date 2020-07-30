В Петербурге полицейский спас из воды любительницу селфи

По данным пресс-службы, участковый уполномоченный полиции Вячеслав Свяжин, узнав об упавшей в канал женщине, прибыл на набережную и опустил лестницу оказавшейся поблизости аварийной службы в воду. Женщина начала тонуть из-за рюкзака за спиной. Тогда полицейский спустился по лестнице, подтащил женщину к себе и снял с неё рюкзак, после чего вытащил на берег.