Юрист рассказал, что грозит жене расчлененного рэпера Энди Картрайта

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Юрист Михаил Тимошатов рассказал телеканалу Юрист Михаил Тимошатов рассказал телеканалу РЕН ТВ , какое наказание грозит жене рэпера Энди Картрайта, признавшейся в расчленении трупа супруга.

"Если причинно-следственной связи между расчленением и смертью нет, если смерть наступила не по ее вине, то максимум, что ей может грозить — 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. — Прим. ред.)", — рассказал юрист Михаил Тимошатов.

Максимально возможное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Ранее в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины 1989 года рождения. Фрагменты его тела были упакованы в пять пакетов. Погибшим оказался украинский андеграунд-рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт.

Его жена, находившаяся в той же квартире, заявила, что сама расчленила тело. По ее словам, рэпер в последнее время стал употреблять наркотики, от чего и умер четыре дня назад. Женщина утверждает, что решила расчленить его труп, чтобы скрыть причину смерти.

После расчленения тела она посчитала, что совершила преступление, и обратилась в полицию. Супруга рэпера отметила, что готова пройти проверку на полиграфе и подтвердить все свои слова.