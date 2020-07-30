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Юрист рассказал, что грозит жене расчлененного рэпера Энди Картрайта
Юрист Михаил Тимошатов рассказал телеканалу РЕН ТВ, какое наказание грозит жене рэпера Энди Картрайта, признавшейся в расчленении трупа супруга. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:47
гибель украинского рэпера в петербурге
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
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гибель украинского рэпера в петербурге, санкт-петербург, происшествия

Юрист рассказал, что грозит жене расчлененного рэпера Энди Картрайта

17:07 30.07.2020 (обновлено: 17:47 30.07.2020)
11007
© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт
© Фото : @kkkartrait/Instagram
Рэпер Энди Картрайт. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Юрист Михаил Тимошатов рассказал телеканалу РЕН ТВ, какое наказание грозит жене рэпера Энди Картрайта, признавшейся в расчленении трупа супруга.
"Если причинно-следственной связи между расчленением и смертью нет, если смерть наступила не по ее вине, то максимум, что ей может грозить — 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. — Прим. ред.)", — рассказал юрист Михаил Тимошатов.
Максимально возможное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.
Ранее в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины 1989 года рождения. Фрагменты его тела были упакованы в пять пакетов. Погибшим оказался украинский андеграунд-рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт.
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Его жена, находившаяся в той же квартире, заявила, что сама расчленила тело. По ее словам, рэпер в последнее время стал употреблять наркотики, от чего и умер четыре дня назад. Женщина утверждает, что решила расчленить его труп, чтобы скрыть причину смерти.
После расчленения тела она посчитала, что совершила преступление, и обратилась в полицию. Супруга рэпера отметила, что готова пройти проверку на полиграфе и подтвердить все свои слова.
Позднее выяснилось, что в крови Картрайта не нашли следов наркотиков, однако в организме был алкоголь.
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