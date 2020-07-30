https://ria.ru/20200730/1575179657.html
Юрист рассказал, что грозит жене расчлененного рэпера Энди Картрайта
Юрист Михаил Тимошатов рассказал телеканалу РЕН ТВ, какое наказание грозит жене рэпера Энди Картрайта, признавшейся в расчленении трупа супруга. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:07
2020-07-30T17:47
гибель украинского рэпера в петербурге
санкт-петербург
происшествия
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санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибель украинского рэпера в петербурге, санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Юрист Михаил Тимошатов рассказал телеканалу РЕН ТВ
, какое наказание грозит жене рэпера Энди Картрайта, признавшейся в расчленении трупа супруга.
"Если причинно-следственной связи между расчленением и смертью нет, если смерть наступила не по ее вине, то максимум, что ей может грозить — 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. — Прим. ред.)", — рассказал юрист Михаил Тимошатов.
Максимально возможное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.
Ранее в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины 1989 года рождения. Фрагменты его тела были упакованы в пять пакетов. Погибшим оказался украинский андеграунд-рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт.
Его жена, находившаяся в той же квартире, заявила, что сама расчленила тело. По ее словам, рэпер в последнее время стал употреблять наркотики, от чего и умер четыре дня назад. Женщина утверждает, что решила расчленить его труп, чтобы скрыть причину смерти.
После расчленения тела она посчитала, что совершила преступление, и обратилась в полицию. Супруга рэпера отметила, что готова пройти проверку на полиграфе и подтвердить все свои слова.
Позднее выяснилось, что в крови Картрайта не нашли следов наркотиков, однако в организме был алкоголь.