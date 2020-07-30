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Собянин пообещал совершенствовать систему дистанционного обучения
Москва активно работала над созданием системы для дистанционного обучения, этот инструмент будет совершенствоваться с каждым годом, заявил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, сергей собянин, москва, общество

Собянин пообещал совершенствовать систему дистанционного обучения

16:53 30.07.2020 (обновлено: 16:57 30.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДевочка во время онлайн занятия у себя дома в Москве
Девочка во время онлайн занятия у себя дома в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Москва активно работала над созданием системы для дистанционного обучения, этот инструмент будет совершенствоваться с каждым годом, заявил мэр Сергей Собянин.
"Мы активно все это время готовили приложение, платформу для работы в дистанционном режиме, записывали видео-уроки и так далее, совершенствовали элементы Московской электронной школы, чтобы работать полноценно на дистанционном режиме", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
Мэр добавил, что ситуация с коронавирусом позволила "продвинуться" в развитии систем для дистанционного обучения.

Надеюсь, что такой инструмент у нас с каждым годом будет все более и более совершенным. И когда нам понадобится, в этих случаях даже точечно мы будем его применять.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода строительства участка Северо-Восточной хорды в Москве
Сергей Собянин
мэр Москвы
Геннадий Онищенко
Вчера, 11:59
Онищенко оценил ситуацию с дистанционным обучением
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеСергей СобянинМоскваОбщество
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