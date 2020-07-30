Ребенка погибшего в Петербурге рэпера передали родственникам

"Ребенок направлен к мужу двоюродной сестры матери, который проживает в Петербурге. Аппарат детского омбудсмена поставил в известность органы опеки Центрального района о необходимости держать ситуацию на контроле", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Петербурге также проживает бабушка ребенка по материнской линии. Родственников по линии скончавшегося отца, по предварительным данным, в городе нет.