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Ребенка погибшего в Петербурге рэпера передали родственникам
Ребенок украинского рэпера Энди Картрайта, скончавшегося в Петербурге, передан дальним родственникам, ситуация находится под контролем органов опеки, сообщил... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:36
гибель украинского рэпера в петербурге
санкт-петербург
украина
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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гибель украинского рэпера в петербурге, санкт-петербург, украина, происшествия

Ребенка погибшего в Петербурге рэпера передали родственникам

16:36 30.07.2020
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© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт
© Фото : @kkkartrait/Instagram
Рэпер Энди Картрайт. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Ребенок украинского рэпера Энди Картрайта, скончавшегося в Петербурге, передан дальним родственникам, ситуация находится под контролем органов опеки, сообщил РИА Новости представитель аппарата детского омбудсмена Анны Митяниной.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в среду в Петербурге была задержана супруга гражданина Украины по подозрению в его расчленении. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Причина и обстоятельства смерти мужчины будут установлены после судебно-медицинской экспертизы. По данным местных СМИ, погибший – андерграунд рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя - Александр Юшко).
"Ребенок направлен к мужу двоюродной сестры матери, который проживает в Петербурге. Аппарат детского омбудсмена поставил в известность органы опеки Центрального района о необходимости держать ситуацию на контроле", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в Петербурге также проживает бабушка ребенка по материнской линии. Родственников по линии скончавшегося отца, по предварительным данным, в городе нет.
Рэпер Энди Картрайт
14:23
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104301
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Гибель украинского рэпера в ПетербургеСанкт-ПетербургУкраинаПроисшествия
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