https://ria.ru/20200730/1575177492.html
Ребенка погибшего в Петербурге рэпера передали родственникам
Ребенок украинского рэпера Энди Картрайта, скончавшегося в Петербурге, передан дальним родственникам, ситуация находится под контролем органов опеки, сообщил... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:36
2020-07-30T16:36
гибель украинского рэпера в петербурге
санкт-петербург
украина
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575172204_0:50:846:526_1400x0_80_0_0_8090f9fa2828b8ec8032d90d31fa0aab.jpg
https://ria.ru/20200730/1575166988.html
1
санкт-петербург
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575172204_0:50:846:526_1400x0_80_0_0_8090f9fa2828b8ec8032d90d31fa0aab.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575172204_40:0:807:575_1400x0_80_0_0_dc2dbb2b62388025c338e4c62f01ede7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575172204_136:0:711:575_1400x0_80_0_0_583d9b1f269e6c701cbf9b51fc090324.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибель украинского рэпера в петербурге, санкт-петербург, украина, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Ребенок украинского рэпера Энди Картрайта, скончавшегося в Петербурге, передан дальним родственникам, ситуация находится под контролем органов опеки, сообщил РИА Новости представитель аппарата детского омбудсмена Анны Митяниной.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в среду в Петербурге
была задержана супруга гражданина Украины
по подозрению в его расчленении. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Причина и обстоятельства смерти мужчины будут установлены после судебно-медицинской экспертизы. По данным местных СМИ, погибший – андерграунд рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя - Александр Юшко).
"Ребенок направлен к мужу двоюродной сестры матери, который проживает в Петербурге. Аппарат детского омбудсмена поставил в известность органы опеки Центрального района о необходимости держать ситуацию на контроле", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в Петербурге также проживает бабушка ребенка по материнской линии. Родственников по линии скончавшегося отца, по предварительным данным, в городе нет.