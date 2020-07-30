СК: гражданка России и Израиля получила три бюллетеня на голосовании

По данным следствия, в конце июля Юлия Ильинская, имеющая как российский, так и израильский паспорт, трижды получила бюллетени в Израиле.

"Один из бюллетеней был получен ею на избирательном участке при посольстве России в Тель-Авиве, второй – в Генеральном консульстве России в Хайфе, а третий – дистанционным способом", - говорится в релизе.