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https://ria.ru/20200730/1575175076.html
СК: гражданка России и Израиля получила три бюллетеня на голосовании
В Москве возбудили уголовное дело из-за незаконного получения бюллетеней для голосования по изменению Конституции гражданкой России и Израиля, сообщается на... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:03
хайфа
следственный комитет россии (ск рф)
москва
тель-авив
в мире
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https://ria.ru/20200702/1573794840.html
Ох уж эти русские, сидела бы у себя дома и голосовала. Вот какое дело израильтянам к российским голосованиям и конституции.
45
Я вообще считаю, что надо завязывать с практикой двух гражданств - ты или гражданин одной страны или другой. Хочешь быть израилитянкой - клади российский паспорт и лишайся российского гражданства. А то развели тут сидящих на двух стульях.
44
25
хайфа
москва
тель-авив
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хайфа, следственный комитет россии (ск рф), москва, тель-авив, в мире

СК: гражданка России и Израиля получила три бюллетеня на голосовании

16:08 30.07.2020 (обновлено: 17:03 30.07.2020)
4073
© РИА Новости / Артур ЛебедевБюллетень для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Бюллетень для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Артур Лебедев
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Москве возбудили уголовное дело из-за незаконного получения бюллетеней для голосования по изменению Конституции гражданкой России и Израиля, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, в конце июля Юлия Ильинская, имеющая как российский, так и израильский паспорт, трижды получила бюллетени в Израиле.
"Один из бюллетеней был получен ею на избирательном участке при посольстве России в Тель-Авиве, второй – в Генеральном консульстве России в Хайфе, а третий – дистанционным способом", - говорится в релизе.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования". Сейчас "устанавливается местонахождение Ильинской".
Работа информационного центра ЦИК России
2 июля, 14:44Голосование по поправкам в Конституцию
Эксперты оценили организацию голосования по поправкам к Конституции
197202069
Обсудить 25
ХайфаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваТель-АвивВ мире
Популярные комментарии
Ох уж эти русские, сидела бы у себя дома и голосовала. Вот какое дело израильтянам к российским голосованиям и конституции.
30 июля, 16:58
Sergejs Voloveževskis
3902004
Я вообще считаю, что надо завязывать с практикой двух гражданств - ты или гражданин одной страны или другой. Хочешь быть израилитянкой - клади российский паспорт и лишайся российского гражданства. А то развели тут сидящих на двух стульях.
30 июля, 16:51
Mar Nightmare
3801005
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