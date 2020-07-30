https://ria.ru/20200730/1575175076.html
СК: гражданка России и Израиля получила три бюллетеня на голосовании
В Москве возбудили уголовное дело из-за незаконного получения бюллетеней для голосования по изменению Конституции гражданкой России и Израиля, сообщается на... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:08
2020-07-30T17:03
хайфа
следственный комитет россии (ск рф)
москва
тель-авив
в мире
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https://ria.ru/20200702/1573794840.html
Sergejs Voloveževskis
Ох уж эти русские, сидела бы у себя дома и голосовала. Вот какое дело израильтянам к российским голосованиям и конституции.
45
Mar Nightmare
Я вообще считаю, что надо завязывать с практикой двух гражданств - ты или гражданин одной страны или другой. Хочешь быть израилитянкой - клади российский паспорт и лишайся российского гражданства. А то развели тут сидящих на двух стульях.
44
25
хайфа
москва
тель-авив
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573827699_0:96:1500:940_1400x0_80_0_0_7f17f6a0b31f973c19375311ee49de14.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хайфа, следственный комитет россии (ск рф), москва, тель-авив, в мире