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Белоруссия усилила оперативное прикрытие границы с Россией
Пограничники Белоруссии усилили оперативное прикрытие государственной границы, в том числе на белорусско-российском участке, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:18
николай статкевич
александр лукашенко
мид белоруссии
дмитрий песков
минск
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россия
белоруссия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Белоруссия усилила оперативное прикрытие границы с Россией

16:02 30.07.2020 (обновлено: 16:18 30.07.2020)
2625
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 на белорусско-российской границе
Пункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 на белорусско-российской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Пограничники Белоруссии усилили оперативное прикрытие государственной границы, в том числе на белорусско-российском участке, сообщила в четверг пресс-служба Госпогранкомитета республики.
"Сегодня в рамках выполнения поручений руководства страны пограничники усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Белорусские СМИ сообщили со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
По данным Следственного комитета Белоруссии, 33 задержанных россиянина из ЧВК Вагнера являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о подготовке к массовым беспорядкам. По этому же делу проходят белорусские оппозиционный политики Николай Статкевич и Сергей Тихановский, чья супруга Светлана зарегистрирована кандидатом в президенты Белоруссии.
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При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что "в России юридически, де-юре, такого понятия, как ЧВК, нет". Он отметил, что не располагает каким-то данными о "каких-то военных компаниях".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько дней назад, выступая перед спецназовцами, сказал, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" специально обученных иностранцев. По его словам, "это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".
Выборы главы государства пройдут 9 августа.
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Николай СтаткевичАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииДмитрий ПесковМинскЗадержание россиян под МинскомРоссияБелоруссияВ мире
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30 июля, 16:05
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