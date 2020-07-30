В Оренбуржье открылся завод по производству соды

ОРЕНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. В Оренбургской области начал работу Новотроицкий содовый завод, на предприятии созданы более 400 рабочих мест, что почти в два раза больше, чем планировалось, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Предприятие является резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Новотроицк". Этот статус дает инвестору преимущества в снижении налога на прибыль, освобождает от уплаты налогов на имущество, землю, а также в снижении страховых взносов", - отмечает пресс-служба.

Завод рассчитан на выпуск более чем ста тысяч тонн кальцинированной соды в год, свыше 150 тысяч тонн сухих строительных смесей и ста тысяч тонн строительной извести в год.

Пресс-служба цитирует губернатора региона Дениса Паслера , который отметил, что "на все работы по строительству завода ушло чуть более двух лет. В реализации проекта были заинтересованы все – город, регион, инвестор, партнёры и, конечно, жители Новотроицка".