https://ria.ru/20200730/1575174079.html
В Оренбуржье открылся завод по производству соды
В Оренбургской области начал работу Новотроицкий содовый завод, на предприятии созданы более 400 рабочих мест, что почти в два раза больше, чем планировалось,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:16
2020-07-30T16:16
оренбургская область
денис паслер
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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денис паслер
ОРЕНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. В Оренбургской области начал работу Новотроицкий содовый завод, на предприятии созданы более 400 рабочих мест, что почти в два раза больше, чем планировалось, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Предприятие является резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Новотроицк". Этот статус дает инвестору преимущества в снижении налога на прибыль, освобождает от уплаты налогов на имущество, землю, а также в снижении страховых взносов", - отмечает пресс-служба.
Завод рассчитан на выпуск более чем ста тысяч тонн кальцинированной соды в год, свыше 150 тысяч тонн сухих строительных смесей и ста тысяч тонн строительной извести в год.
Пресс-служба цитирует губернатора региона Дениса Паслера
, который отметил, что "на все работы по строительству завода ушло чуть более двух лет. В реализации проекта были заинтересованы все – город, регион, инвестор, партнёры и, конечно, жители Новотроицка".
"Оренбургская область создала привлекательные организационно-финансовые условия в рамках ТОСЭР. Город предоставил землю и доступ к различным коммуникациям, оказал существенную поддержку в работе с документами. Фонд развития моногородов выдал целевой заём в один миллиард рублей на строительство завода и помог решить серьезную инфраструктурную проблему – отсутствие подъездных путей", - сказал Паслер.