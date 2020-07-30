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Оренбургская область
Оренбургская область
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В Оренбуржье открылся завод по производству соды
В Оренбургской области начал работу Новотроицкий содовый завод, на предприятии созданы более 400 рабочих мест, что почти в два раза больше, чем планировалось,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:16
оренбургская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575175559_0:132:1280:852_1400x0_80_0_0_17c8762fbd2fe78a34439b2aaf64f6ea.jpg
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60
денис паслер

В Оренбуржье открылся завод по производству соды

16:16 30.07.2020
54
© Фото : правительство Оренбургской областиНовотроицкий содовый завод в Оренбургской области
Новотроицкий содовый завод в Оренбургской области
© Фото : правительство Оренбургской области
ОРЕНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. В Оренбургской области начал работу Новотроицкий содовый завод, на предприятии созданы более 400 рабочих мест, что почти в два раза больше, чем планировалось, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Предприятие является резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Новотроицк". Этот статус дает инвестору преимущества в снижении налога на прибыль, освобождает от уплаты налогов на имущество, землю, а также в снижении страховых взносов", - отмечает пресс-служба.
Завод рассчитан на выпуск более чем ста тысяч тонн кальцинированной соды в год, свыше 150 тысяч тонн сухих строительных смесей и ста тысяч тонн строительной извести в год.
Пресс-служба цитирует губернатора региона Дениса Паслера, который отметил, что "на все работы по строительству завода ушло чуть более двух лет. В реализации проекта были заинтересованы все – город, регион, инвестор, партнёры и, конечно, жители Новотроицка".
Город Оренбург
15:55Оренбургская область
В Оренбуржье улучшился инвестиционный климат
"Оренбургская область создала привлекательные организационно-финансовые условия в рамках ТОСЭР. Город предоставил землю и доступ к различным коммуникациям, оказал существенную поддержку в работе с документами. Фонд развития моногородов выдал целевой заём в один миллиард рублей на строительство завода и помог решить серьезную инфраструктурную проблему – отсутствие подъездных путей", - сказал Паслер.
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Оренбургская областьДенис Паслер
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