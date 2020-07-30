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Перемирие в Донбассе в целом соблюдается, заявили в МИД
Перемирие на линии разграничения в Донбассе в целом соблюдается, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:57
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РИА Новости
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353
60
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60
россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире

Перемирие в Донбассе в целом соблюдается, заявили в МИД

15:50 30.07.2020 (обновлено: 15:57 30.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Перемирие на линии разграничения в Донбассе в целом соблюдается, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Полностью поддерживаем достигнутые договоренности, направленные прежде всего на сохранение людских жизней и предотвращение дальнейшего разрушения инфраструктуры. По имеющейся информации, перемирие на линии разграничения в целом соблюдается", - заявил Зайцев на брифинге.
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Он назвал эти меры "важным шагом в деле поэтапной реализации минских договоренностей и решений парижской встречи лидеров стран нормандской четверки в декабре 2019 года".
В понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что противники нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер по его обеспечению. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвало эти заявления провокацией.
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