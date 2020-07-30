Перемирие в Донбассе в целом соблюдается, заявили в МИД

"Полностью поддерживаем достигнутые договоренности, направленные прежде всего на сохранение людских жизней и предотвращение дальнейшего разрушения инфраструктуры. По имеющейся информации, перемирие на линии разграничения в целом соблюдается", - заявил Зайцев на брифинге.