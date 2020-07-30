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Деньги для работ в Усолье-Сибирском возьмут из нацпроекта "Экология"
Объем средств, который будет направлен на работы по ликвидации экологического ущерба в Усолье-Сибирском пока не определен, деньги будут выделены из... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:36
виктория абрамченко
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
иркутская область
усолье-сибирское
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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виктория абрамченко, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, иркутская область, усолье-сибирское, общество

Деньги для работ в Усолье-Сибирском возьмут из нацпроекта "Экология"

15:36 30.07.2020
446
© Usolie.InfoХимическое предприятие в городе Усолье-Сибирское "Усольехимпром"
Химическое предприятие в городе Усолье-Сибирское Усольехимпром
© Usolie.Info
Химическое предприятие в городе Усолье-Сибирское "Усольехимпром". Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Объем средств, который будет направлен на работы по ликвидации экологического ущерба в Усолье-Сибирском пока не определен, деньги будут выделены из национального проекта "Экология", сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.
В четверг президент России Владимир Путин проводил совещание в формате видеоконференции об экологической ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области. На встрече глава государства заявил, что экологическая ситуация в этом городе непростая, груз экологических проблем накапливался там еще с 1930-х годов, сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии. Путин поручил Минфину выделить необходимые средства для ликвидации последствий экологических проблем.
"Объем финансирования будет определен позже, по результатам обсуждения в рабочей группе. Источником финансирования станет национальный проект "Экология", - сказали в пресс-службе.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
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Виктория АбрамченкоМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинИркутская областьУсолье-СибирскоеОбщество
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