Деньги для работ в Усолье-Сибирском возьмут из нацпроекта "Экология"

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Объем средств, который будет направлен на работы по ликвидации экологического ущерба в Усолье-Сибирском пока не определен, деньги будут выделены из национального проекта "Экология", сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.
В четверг президент России Владимир Путин проводил совещание в формате видеоконференции об экологической ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области. На встрече глава государства заявил, что экологическая ситуация в этом городе непростая, груз экологических проблем накапливался там еще с 1930-х годов, сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии. Путин поручил Минфину выделить необходимые средства для ликвидации последствий экологических проблем.
"Объем финансирования будет определен позже, по результатам обсуждения в рабочей группе. Источником финансирования станет национальный проект "Экология", - сказали в пресс-службе.