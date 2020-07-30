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Китай готов развивать военно-техническое сотрудничество с Россией
Китай готов развивать военно-техническое сотрудничество с Россией, его укрепление нужно для поддержания безопасности и региональной стабильности, заявил в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:32
россия
чжан ханьхуэй
москва
китай
в мире
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353
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россия, чжан ханьхуэй, москва, китай, в мире

Китай готов развивать военно-техническое сотрудничество с Россией

15:32 30.07.2020
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© AP Photo / Zha Chunming/XinhuaРоссийско-китайские учения "Морское взаимодействие-2016"
Российско-китайские учения Морское взаимодействие-2016
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Китай готов развивать военно-техническое сотрудничество с Россией, его укрепление нужно для поддержания безопасности и региональной стабильности, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
"Китай готов продолжать укреплять контакты с Россией на высоком уровне; осуществлять деловое сотрудничество в таких сферах, как совместные учения, военные состязания, военная подготовка, обучение персонала, военно-техническое сотрудничество, борьба с терроризмом и поддержание устойчивости; повышать уровень стратегического сотрудничества по основным международным и региональным вопросам; совместно противостоять вызовам, связанным с унилатерализмом, протекционизмом и гегемонизмом; поддерживать интересы безопасности и развития в обеих странах, поддерживать мир и стабильность во всем мире", - заявил посол.
Как отметил дипломат, российско-китайские связи являются моделью нового типа международных отношений, предусматривающих взаимное уважение, справедливость и взаимовыгодное сотрудничество.
"Укрепление военного сотрудничества между Китаем и Россией полностью обусловлено необходимостью поддерживать свою собственную безопасность, региональный мир и стабильность. Обе стороны настаивают на политике неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьей страны, такое сотрудничество полностью отличается от военного союза между соответствующими странами", - заявил посол.
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