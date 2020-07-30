https://ria.ru/20200730/1575171586.html
Китай готов развивать военно-техническое сотрудничество с Россией
Китай готов развивать военно-техническое сотрудничество с Россией, его укрепление нужно для поддержания безопасности и региональной стабильности, заявил в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:32
2020-07-30T15:32
россия
чжан ханьхуэй
москва
китай
в мире
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2
россия
москва
китай
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чжан ханьхуэй, москва, китай, в мире
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Китай
готов развивать военно-техническое сотрудничество с Россией, его укрепление нужно для поддержания безопасности и региональной стабильности, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй
.
"Китай готов продолжать укреплять контакты с Россией на высоком уровне; осуществлять деловое сотрудничество в таких сферах, как совместные учения, военные состязания, военная подготовка, обучение персонала, военно-техническое сотрудничество, борьба с терроризмом и поддержание устойчивости; повышать уровень стратегического сотрудничества по основным международным и региональным вопросам; совместно противостоять вызовам, связанным с унилатерализмом, протекционизмом и гегемонизмом; поддерживать интересы безопасности и развития в обеих странах, поддерживать мир и стабильность во всем мире", - заявил посол.
Как отметил дипломат, российско-китайские связи являются моделью нового типа международных отношений, предусматривающих взаимное уважение, справедливость и взаимовыгодное сотрудничество.
"Укрепление военного сотрудничества между Китаем и Россией полностью обусловлено необходимостью поддерживать свою собственную безопасность, региональный мир и стабильность. Обе стороны настаивают на политике неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьей страны, такое сотрудничество полностью отличается от военного союза между соответствующими странами", - заявил посол.