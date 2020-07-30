Китай готов развивать военно-техническое сотрудничество с Россией

"Китай готов продолжать укреплять контакты с Россией на высоком уровне; осуществлять деловое сотрудничество в таких сферах, как совместные учения, военные состязания, военная подготовка, обучение персонала, военно-техническое сотрудничество, борьба с терроризмом и поддержание устойчивости; повышать уровень стратегического сотрудничества по основным международным и региональным вопросам; совместно противостоять вызовам, связанным с унилатерализмом, протекционизмом и гегемонизмом; поддерживать интересы безопасности и развития в обеих странах, поддерживать мир и стабильность во всем мире", - заявил посол.