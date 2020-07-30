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Второй этап строительства моста через реку Самару идет по графику
Работы в рамках второго этапа строительства моста через реку Самару ведутся в соответствии с графиком, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:23
дмитрий азаров
самарская область
общество
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дмитрий азаров, самарская область, общество

Второй этап строительства моста через реку Самару идет по графику

15:22 30.07.2020 (обновлено: 15:23 30.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковСтроительство моста
Строительство моста
© РИА Новости / Виталий Аньков
САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Работы в рамках второго этапа строительства моста через реку Самару ведутся в соответствии с графиком, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, работы в рамках первого этапа, который включает в себя строительство мостового перехода, на сегодняшний день завершены на 99%, в декабре прошлого года движение по мосту было открыто. В рамках второго этапа в настоящее время ведется строительство путепровода и нескольких транспортных развязок. В четверг губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел выездное совещание на объекте.
"Второй этап крайне важен для города Самары, для южных районов Самарской области, для сотен тысяч жителей. Сегодня темпы строительства надлежащие, все идет по графику, но, конечно, нам бы хотелось, чтобы эти темпы возрастали, для этого нужно увеличить финансирование", - цитирует Азарова пресс-служба.
Глава региона заявил, что Самарская область будет добиваться выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета на строительство объекта уже в текущем году. "Мы рассчитываем, что наша работа опережающими темпами по строительству дорог позволит нам доказать необходимость дополнительного выделения средств уже в текущем году", - отметил Азаров.
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По информации пресс-службы, второй этап включает строительство путепровода через железную дорогу, транспортной развязки на пересечении Кряжского шоссе, Новокуйбышевского шоссе, улиц Уральской и Утевской, а также транспортной развязки на пересечении Пугачевского тракта, Стромиловского шоссе и улицы Грозненской. Работы на участке протяженностью 7,8 километра ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. По завершении работ дорога обеспечит выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, региональную дорогу "Самара-Волгоград", а также повысит транспортную доступность Куйбышевского района Самары и Новокуйбышевска.
По данным пресс-службы, второй этап строительства должен завершиться к началу 2023 года. По словам подрядчика, работы могут быть завершены раньше установленных сроков, если будет дополнительное финансирование.
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Дмитрий АзаровСамарская областьОбщество
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