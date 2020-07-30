Второй этап строительства моста через реку Самару идет по графику

САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Работы в рамках второго этапа строительства моста через реку Самару ведутся в соответствии с графиком, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

По данным пресс-службы, работы в рамках первого этапа, который включает в себя строительство мостового перехода, на сегодняшний день завершены на 99%, в декабре прошлого года движение по мосту было открыто. В рамках второго этапа в настоящее время ведется строительство путепровода и нескольких транспортных развязок. В четверг губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел выездное совещание на объекте.

"Второй этап крайне важен для города Самары , для южных районов Самарской области , для сотен тысяч жителей. Сегодня темпы строительства надлежащие, все идет по графику, но, конечно, нам бы хотелось, чтобы эти темпы возрастали, для этого нужно увеличить финансирование", - цитирует Азарова пресс-служба.

Глава региона заявил, что Самарская область будет добиваться выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета на строительство объекта уже в текущем году. "Мы рассчитываем, что наша работа опережающими темпами по строительству дорог позволит нам доказать необходимость дополнительного выделения средств уже в текущем году", - отметил Азаров.

По информации пресс-службы, второй этап включает строительство путепровода через железную дорогу, транспортной развязки на пересечении Кряжского шоссе, Новокуйбышевского шоссе, улиц Уральской и Утевской, а также транспортной развязки на пересечении Пугачевского тракта, Стромиловского шоссе и улицы Грозненской. Работы на участке протяженностью 7,8 километра ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным . По завершении работ дорога обеспечит выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга Казахстана , региональную дорогу "Самара-Волгоград", а также повысит транспортную доступность Куйбышевского района Самары и Новокуйбышевска