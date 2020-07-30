В Казахстане ввели обязательное ношение масок на улице

"Тридцатого июля 2020 года министерством здравоохранения издан приказ, согласно которому граждане обязаны постоянно носить маски в общественных местах на улице. Мы изучили международный опыт, который показывает, что не только в Казахстане, но и в ряде зарубежных стран введено обязательное ношение масок везде, как в закрытых помещениях, в транспорте, так и на отрытом воздухе", - сказал Цой на пресс-конференции.