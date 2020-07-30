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В Казахстане ввели обязательное ношение масок на улице
Министерство здравоохранения Казахстана обязало граждан республики носить на улице медицинские маски, нарушителей этого требования будут штрафовать, сообщил в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения казахстана
коронавирусы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, министерство здравоохранения казахстана, коронавирусы, казахстан, в мире

В Казахстане ввели обязательное ношение масок на улице

15:19 30.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинские маски. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 30 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения Казахстана обязало граждан республики носить на улице медицинские маски, нарушителей этого требования будут штрафовать, сообщил в четверг глава ведомства Алексей Цой.
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 472 случая коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 87 664. Число выздоровевших пациентов превышает 57,8 тысячи. В стране зафиксированы 793 смерти от коронавируса.
"Тридцатого июля 2020 года министерством здравоохранения издан приказ, согласно которому граждане обязаны постоянно носить маски в общественных местах на улице. Мы изучили международный опыт, который показывает, что не только в Казахстане, но и в ряде зарубежных стран введено обязательное ношение масок везде, как в закрытых помещениях, в транспорте, так и на отрытом воздухе", - сказал Цой на пресс-конференции.
Министр заявил, что за нарушение этого требования грозит штраф. По его словам, эта мера введена для закрепления положительной динамики по снижению заболеваемости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения КазахстанаКоронавирусыКазахстанВ мире
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