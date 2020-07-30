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Ивановские власти рассказали о неудачном эксперименте с алкозамками
Власти Ивановской области в 2010 году установили алкотестеры для водителей на школьных автобусах, но позже сочли эту инициативу нецелесообразной, сообщили в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:49
валерий васильев
авто
ивановская область
общество
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https://ria.ru/20200729/1575108714.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575132511.html
"когда речь идет о школьных автобусах, транспорте для перевозки людей, "устанавливать алкозамки необходимо незамедлительно". - Может проще просто алкашню на работу водителями не брать?
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3
ивановская область
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
валерий васильев, авто, ивановская область, общество

Ивановские власти рассказали о неудачном эксперименте с алкозамками

15:16 30.07.2020 (обновлено: 15:49 30.07.2020)
1715
© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкШкольные автобусы
Школьные автобусы
© РИА Новости / Виталий Безруких
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Власти Ивановской области в 2010 году установили алкотестеры для водителей на школьных автобусах, но позже сочли эту инициативу нецелесообразной, сообщили в правительстве региона на запрос РИА Новости.
Так, в области в качестве эксперимента поставили алкотестеры на 47 из 149 школьных автобусов.
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В дальнейшем власти приостановили этот проект, так как муниципалитеты не смогли найти финансирование: один алкозамок стоит 50 тысяч рублей, ежемесячное обслуживание — пять тысяч рублей.
"Кроме того, нецелесообразность установки алкотестеров на школьные автобусы подтверждалась тем, что каждый водитель школьного автобуса перед выходом на маршрут проходит ежедневный обязательный предрейсовый медосмотр, а также ежедневный обязательный послерейсовый медосмотр", — добавили в правительстве региона.
Газета "Коммерсант" 29 июля со ссылкой на протокол совещания в Минпромторге написала, что министерство до конца года планирует разработать концепцию массового внедрения в России приборов блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя. Ведомство проработает вопрос о стимулировании автопроизводителей устанавливать приборы в машины.
Зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев заявил РИА Новости, что, по его мнению, когда речь идет о школьных автобусах, транспорте для перевозки людей, "устанавливать алкозамки необходимо незамедлительно".
Рот на алкозамок! Поможет ли это в борьбе с пьяными водителями?
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Рот на алкозамок! Поможет ли это в борьбе с пьяными водителями?
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Обсудить 3
Валерий ВасильевАвтоИвановская областьОбщество
Популярные комментарии
"когда речь идет о школьных автобусах, транспорте для перевозки людей, "устанавливать алкозамки необходимо незамедлительно". - Может проще просто алкашню на работу водителями не брать?
30 июля, 15:20
СССергей Смирнов
1220000
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