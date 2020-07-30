Ивановские власти рассказали о неудачном эксперименте с алкозамками

"Кроме того, нецелесообразность установки алкотестеров на школьные автобусы подтверждалась тем, что каждый водитель школьного автобуса перед выходом на маршрут проходит ежедневный обязательный предрейсовый медосмотр, а также ежедневный обязательный послерейсовый медосмотр", — добавили в правительстве региона.