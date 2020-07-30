Ивановские власти рассказали о неудачном эксперименте с алкозамками

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Власти Ивановской области в 2010 году установили алкотестеры для водителей на школьных автобусах, но позже сочли эту инициативу нецелесообразной, сообщили в правительстве региона на запрос РИА Новости.
Так, в области в качестве эксперимента поставили алкотестеры на 47 из 149 школьных автобусов.
В дальнейшем власти приостановили этот проект, так как муниципалитеты не смогли найти финансирование: один алкозамок стоит 50 тысяч рублей, ежемесячное обслуживание — пять тысяч рублей.
"Кроме того, нецелесообразность установки алкотестеров на школьные автобусы подтверждалась тем, что каждый водитель школьного автобуса перед выходом на маршрут проходит ежедневный обязательный предрейсовый медосмотр, а также ежедневный обязательный послерейсовый медосмотр", — добавили в правительстве региона.
Газета "Коммерсант" 29 июля со ссылкой на протокол совещания в Минпромторге написала, что министерство до конца года планирует разработать концепцию массового внедрения в России приборов блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя. Ведомство проработает вопрос о стимулировании автопроизводителей устанавливать приборы в машины.
Зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев заявил РИА Новости, что, по его мнению, когда речь идет о школьных автобусах, транспорте для перевозки людей, "устанавливать алкозамки необходимо незамедлительно".